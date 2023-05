Adamari López comparte recorrido por la Casa Blanca

"En la primera oportunidad pude conocer los jardines de la Casa Blanca, pero no de hacer un recorrido dentro de la Casa Blanca, así que hoy me han extendido una invitación para poder entrar junto con otra gente que viene... Tenemos la oportunidad de entrar hoy, hay que hacer fila, no se puede tener carteras, ni mochilas, no se puede traer agua, no se puede grabar pero sí hacer fotos. Vamos a hacer este recorrido y lo vamos a estar poniendo", dijo en un video que subió a su cuenta de Facebook.

Embed

López asistió con su hija Amaïa y explicó que para ella es importante que conozca la historia del país en el que viven.

"¡Mi gente linda! Es la segunda oportunidad que tengo de estar en la Casa Blanca pero esta vez sí pudimos entrar. Aunque no dejan grabar, si pude tomar unas fotos y se las quiero compartir. Me hace mucha ilusión que mi princesa siga conociendo la nación en donde vivimos, (...) sobre todo porque Alaïa está estudiando la historia de los Estados Unidos, así que qué mejor que venir y conocer un poquito más de nuestra historia", agregó.

Adamari y Alaïa estuvieron acompañadas de sus amigos Carlitos Pérez-Ruiz y Cynthia Torres.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Adamari Lopez (@adamarilopez)

FUENTE: REDACCIÓN