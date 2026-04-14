Adria Arjona obtiene rol de reina Máxima en secuela de "Superman"

Adria Arjona asiste al estreno en Los Ángeles de "Splitsville" en AMC The Grove 14 el 19 de agosto de 2025 en Los Ángeles, California.

NUEVA YORK.- La actriz puertorriqueña Adria Arjona interpretará a la reina Máxima en la secuela de Superman, llamada Man of Tomorrow, de James Gunn , prevista para estrenarse el 9 de julio de 2027, de acuerdo con The Hollywood Reporter.

Arjona, hija del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, interpretará a la reina guerrera alienígena del planeta Almerac, que llegó a la Tierra en busca de Superman como pareja. También se presentaron a las pruebas de cámara Eva de Dominici, Sydney Chandler y Grace Van Patten, según el medio.

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El papel de Superman recayó nuevamente en David Corenswet y Nicholas Hoult se meterá en la piel del villano Lex Luthor. También regresa a la película de DC Studios Rachel Brosnahan (Luisa Lane).

Reparto

El actor Skyler Gisondo dará vida a Jimmy Olsen, mientras que Sara Sampaio será Eve Teschmacher e Isabela Merced, Hawkgirl.

Completarán el reparto Nathon Fillion, que interpretará a Guy Gardner, y Edi Gathegi como Mister Terrific, de acuerdo con Hollywood Reporter.

La lista la completa el británico Aaron Pierre retomando su papel como el Linterna Verde John Stewart.

El año pasado, Arjona participó en la aclamada segunda temporada de la serie de Star Wars Andor y coprotagonizó junto a Dakota Johnson la comedia Splitsville. Además, se encuentra en medio de la postproducción de varios filmes importantes, como una nueva versión de The Thomas Crown Affair de Michael B. Jordan.

FUENTE: EFE