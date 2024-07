Afirman que a Jennifer Garner le afecta la crisis matrimonial de Ben Affleck

En las últimas semanas, en medio de los rumores sobre la crisis matrimonial que ahora Affleck atraviesa con la cantante y actriz Jennifer López , se ha dicho que la protagonista de 13 Going on 30 ha motivado al oscarizado a luchar por su matrimonio .

Incluso, se les ha visto compartir en actos escolares, así como en compromisos familiares; y medios locales reportaron que el fin de semana del 30 de junio, Ben fue visto visitando la casa de su ex.

No obstante, la situación parece estar afectando negativamente a Garner.

"Estaba empezando a ser demasiado doloroso para ella porque le traía muchos recuerdos de su divorcio", dijo una fuente a Daily Mail.

Asimismo, el informante señalaron que si bien la actriz quiso ser un apoyo para Ben, ya no puede cargar con dicha responsabilidad. "Finalmente Jen ha llegado a un punto en el que le ha dicho: 'Lo siento, resuelve esto por ti mismo'", agrega el medio.

"A lo largo de su matrimonio hubo momentos en los que Jen se sintió como si fuera la segunda después de JLo, a pesar de que no hubo comunicación entre ella y Ben durante años. Jen le abrió su casa y su vida a la cantante porque había dejado atrás el pasado; se preocupa por López y se preocupa por sus hijos y cómo les afectará a todos. Pero al final, no es el 'circo' de Jen, y ella ya no hace de consejera matrimonial de su ex marido y su esposa", enfatizó.

Divorcio de Jennifer Garner

En el pasado, el actor abordó su adicción al alcohol y cómo la infelicidad en su matrimonio con Garner influyó en esta problemática. Afleck explicó que si bien quiere y respeta a la madre de sus hijos, el intentar mantenerse unidos lo llevó a sumergirse en la adicción.

"Pensaba 'no puedo irme' por mis hijos, pero no soy feliz, ¿qué hago?'. Lo que hice fue beber una botella de scotch y caer dormido en el sofá, era lo que parecía la solución entonces".

Añadió que tanto él como Jennifer se esforzaron en mantener la relación a flote, pero ninguno podía continuar y no les parecía justo aferrarse.

"Teníamos un matrimonio que no funcionaba, esto ocurre, con alguien a quien quiero y respeto. Ambos sentíamos que no queríamos que esto fuese el modelo que nuestros hijos vieran en el matrimonio".

Tras su separación, Jennifer y Ben han logrado mantener una amistad sana y se apoyan mutuamente.

Recientemente surgió que Affleck y Garner podrían trabajar juntos.

El portal The Hollywood Reporter reveló que la actriz está en negociaciones para protagonizar un thriller policial de Netflix que Ben dirige y produce. Matt Damon también formaría parte del reparto del filme.