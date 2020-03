Alain Pérez: "Soy un sonero y un cubano guarachero"

Con una gran apertura que abre el disco utilizando los compases del concierto #1 de Tchaikovsky, El cuento de la buena pipa, destaca por su profundidad sonora y una interpretación única a la que se sumaron grandes músicos como Marc Quiñones en la percusión, Yuri Nogueira, Zenaida Romeu y La Camerata, Rolando Luna en el piano, Adonis Panter y Osain del Monte, además de Alexander Abreu.

“Ellos son el corazón de esto. Los que han interpretado mi música y la han descrito a través de mis ideas y energía”, dijo el artista. “Es mi sexta producción en solitario a la cual le puse todo mi cariño, ilusión y concentración, porque a la hora de concebir este disco uno viene con una experiencia acumulada de otras producciones. En este álbum comparto 12 canciones increíbles escritas por mi padre Gradelio Pérez y Juan Antonio Gómez Gil, siempre en co-autoría conmigo. Yo hago la música y los arreglos”.

Entregando el alma

Compartiendo canciones llenas de historias cotidianas, de los barrios y de amor, El cuento de la buena pipa, es un viaje de ritmos y sonidos por la carrera de Alain Pérez, quien a pesar de su interminable recorrido musical por el mundo de la mano de grandes artistas, nunca ha dejado de volver a su esencia y sus raíces.

“Este viaje ha sido muy bonito, muy orgánico y natural. Traigo el tiempo y los aprendizajes de España y la compenetración con otros músicos, pero siempre arraigado a Manaca Iznaga, en Trinidad, Cuba, a su campo, su son, y su guaracha que son mi esencia. Yo en estado puro soy eso: un sonero y un cubano guarachero. Y ese niño que le dio la vuelta al mundo encuentra un sonido contemporáneo donde la música que bebí de niño se mantiene fresca”, expuso el artista, quien reconoce que la figura de su padre Gradelio Pérez ha sido vital para afianzar sus raíces.

“Mi padre, mi familia y mi corazón me llevan siempre a mi origen. Mi padre es la figura más importante, mi mentor, me descubrió desde niño y ha sido mi guía para mantener los pies en la tierra y, a la hora de volar, siempre me recuerda que debo volver al origen. Él me ha enseñado a ser lo más sincero y humilde posible”, manifestó Pérez, quien reconoce que el ritmo llegó a su vida a través del baile.

“En el campo no había instrumentos, solo una guitarrita y un machete para hacer la clave y el güiro del punto guajiro. Mi padre y mi abuelo decían que yo de niño tarareaba música, eso refleja que había un sentido melódico en mí, pero enseguida que pude bailar me lancé a la pista”, recordó.

Flamenco en el corazón

Con solo 42 años, Alain Pérez es reconocido en el mundo entero como uno de los grandes artistas de la música popular cubana. Y cómo no serlo, si tuvo la oportunidad de graduarse en la escuela de Chucho Valdés, junto a Irakere; Paco de Lucía, con quien tocó el bajo por el mundo por una década; y Celia Cruz, para quien hizo letras, arreglos y giras con su grupo.

“El flamenco es una gran verdad. De esas emociones grandes que tiene la música y que abarcan un sentimiento increíble. Me enamoré, el flamenco fue un flechazo, por eso me quedé en España. Yo me debo a la música y estoy donde la música fluye y me atrapa, y en España me atrapó. Ese camino me llevó a trabajar con grandes del género como Enrique Morente, el Niño Josele, el Cigala, Montse Cortés, Estrella Morente y muchos otros artistas que me llevaron a la puerta del maestro de Paco de Lucía, con quien tuve experiencias hermosas. Lo recuerdo con mucho cariño, mucho amor, nostalgia y alegría, porque me hizo un hombre mucho más sincero, sabio y honesto”, expresó el artista, quien ha raíz de la pandemia global que actualmente azota al mundo no descartó transmitir y compartir su nuevo disco desde casa.

“Hay muchos artistas haciendo streamings desde sus estudios, y creo que es una excelente idea. Si no podemos hacer los conciertos públicos, yo también me sumo a hacer mis unplugged desde casa con mi guitarra cantando para ustedes las canciones del disco. Creo que es una forma de mantenernos cerca”, finalizó.