jueves 15  de  enero 2026
CONTROVERSIA

Albaceas de Michael Jackson exigen a Paris Jackson pago de honorarios por demanda

Un portavoz de Paris calificó la acción como una jugada de los albaceas para obtener dinero, y aseveró que ella trabaja en demostrar las irregularidades de la administración del patrimonio

Paris Jackson asiste al 35.º almuerzo anual de los Premios Friendly House, en apoyo a mujeres que se recuperan de traumas relacionados con trastornos por consumo de sustancias y problemas de salud mental. &nbsp; &nbsp;

Paris Jackson asiste al 35.º almuerzo anual de los Premios Friendly House, en apoyo a mujeres que se recuperan de traumas relacionados con trastornos por consumo de sustancias y problemas de salud mental.

 

 

AFP/Unique Nicole/Vía Getty Images
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La batalla legal entre Paris Jackson y los albaceas del patrimonio de su padre, Michael Jackson, continúa. Y ahora, John McClain y John Branca exigen ante un juez que la hija del Rey del Pop les pague 115.000 en costos y honorarios de abogados.

Según informó la revista People, los ejecutores del patrimonio del intérprete presentaron los documentos en un tribunal de Los Ángeles, el viernes 9 de enero. En los mismos, detallaron todo lo que se les debe por la investigación que realizaron y por responder a una moción presentada por Paris.

En los informes obtenidos por la revista, los abogados de Branca y McClain solicitan el pago de 93.924,63 en honorarios y 1.238,39 en costos relacionados únicamente con su moción anti-SLAPP, la cual fue presentada en 2025 y otorgada en noviembre, además de otros costos relacionados con la recuperación de los fondos.

"Tras conceder la moción anti-SLAPP, el tribunal anuló las alegaciones presentadas por Paris, de 27 años, en una petición presentada en julio. El objetivo de la moción, presentada el 9 de enero, era 'contabilizar los honorarios y costos incurridos por los albaceas en relación con la moción anti-SLAPP para que el Tribunal pueda determinar el monto de la indemnización', según el expediente. Los albaceas tienen derecho al reembolso por haber ganado la moción anti-SLAPP", reseña People.

Reacción

Un portavoz de Paris calificó la acción como una jugada de los albaceas para obtener dinero.

Asimismo, dijo a People que por meses Paris ha trabajado en discrepancias e irregularidades financieras en la administración del patrimonio de su padre. "No es de extrañar que los albaceas y sus abogados estén utilizando todos los recursos a su disposición para arrebatarle aún más dinero a la familia Jackson y usarlo para enriquecerse. Paris se mantiene firme y seguirá luchando por la transparencia, la rendición de cuentas y la justicia para su familia", aseveró.

En noviembre, Paris presentó un nuevo documento alegando que los albaceas han abusado de sus funciones como albaceas de los bienes para llenar sus propios bolsillos. La joven alegó que solo en 2021, se habían embolsado más de 10 millones de dólares en compensación del patrimonio, más del doble de la cantidad distribuida a cualquier beneficiario de la asignación familiar.

Paris y sus hermanos, Prince, de 28 años, y Bigi, de 23, son los beneficiarios de los bienes del Rey del Pop.

"Mientras tanto, los albaceas presentaron una moción en octubre alegando que Paris ha recibido aproximadamente 65 millones de dólares en beneficios del patrimonio. Jackson tenía una deuda de más de 500 millones de dólares cuando murió en 2009, y en la presentación, los albaceas afirmaron haber tomado el patrimonio en dificultades y haberlo convertido en una 'potencia y una fuerza en el negocio de la música'", recuerda People.

