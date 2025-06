Alejandro Sanz hace promesa a su público tras intento de fan por desacreditarlo

"Hola, familia. Estamos celebrando el día del Fam Sanzero, es un día muy especial para mí; además, es también el aniversario de Más es Más, así que se juntan muchas cosas para celebrar. Viene una gira increíble, que vamos a empezar a preparar ya mismo, y música nueva. Pero para celebrar y para agradeceros todo el cariño y que estéis siempre ahí había preparado un pequeño detalle que quiere presentarles entre hoy y mañana. Y deciros que por supuesto que nada en la vida va a hacer que cambie mi relación con vosotros y con vosotras, eso no va a ocurrir. Os quiero", manifestó en el video.

El cantante de Corazón Partío también envió un mensaje en el canal de difusión de WhatsApp, donde aseveró que nunca será parte de quienes ejercen el abuso.

"Quiero agradeceros que forméis parte de este sueño y que seáis tan bellos conmigo. Nunca os voy a fallar, jamás me plegaré a abusos y no consentiré que nos falten al respeto de manera tan ruin", inició.

"Somos porque queremos ser pero nos defendemos todos juntos porque tenemos códigos. Hay quienes se arrugan y quienes huyen palante pero no permitiré que nos tomen por ingenuos. Nosotros sabemos y no se me ocurre mejor forma de celebrar nuestro día que defender la verdad por encima de todo. No soy perfecto, tengo muchos defectos pero uno de ellos no es ser un miserable. Hago música, a eso me dedico. Claro que siento vergüenza si exponen mi privacidad pero no pienso dar un paso atrás. He pasado por momentos muy malos y en esos momentos he sido muy vulnerable, pero creedme que eso no me va a hacer dudar ni un momento de lo bello que hemos construido", aseveró.

Por último, reafirmó su compromiso con la música y sus seguidores, y destacó que ninguna mentira podría destruir la comunidad que sus letras han creado.

"Os quiero, soy vuestro y no puedo estar más feliz. No hay un segundo de lo nuestro que pueda estropear la maldad de nadie. Y por último. Las lociones de Mercadona no sé si llevan alcohol pero el único olor que me molesta es el del azufre. Sigamos a lo nuestro, disfrutemos de lo bello, de lo bueno. Como me dijo mi primo David antes de morir. Lo único que importa en la vida son las buenas personas. Feliz día mi familia bella".

Señalamientos de Ivet Playà

Las palabras del cantante surgen luego de que durante el fin de semana las plataformas sociales mantuvieran un constante debate sobre la entrevista que ofreció Playà al programa español ¡De Viernes!, donde insistió en que Sanz y ella mantuvieron un romance, y que tras cruzar el límite de la intimidad, el cantante cambió su actitud con ella.

Los presentadores alegaron durante la transmisión que no entendían con claridad lo que ella intentaba denunciar, por lo que le pidieron que profundizara en los comportamientos abusivos que el artista ejecutó, a lo que Playà señaló que se mostró grosero y cretino en algunas interacciones.

En medio de un debate que parece haberse salido de control, Ivet defendió su testimonio y alegó que otras mujeres le habían escrito para hablar de sus experiencias con el artista y destacó que una de ellas aseveró que Alejandro Sanz es un depredador sexual.

La expresión causó que la mujer fuera despedida del programa antes de tiempo y la dinámica ha causado una ola de reacciones en redes sociales, donde algunos aseguran que la joven solo buscaba sacar dinero al artista mientras que otros señalan que la diferencia de edad sigue siendo un problema.