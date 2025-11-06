jueves 6  de  noviembre 2025
Amara La Negra brilla en la séptima temporada de "Love & Hip Hop: Miami"

Love & Hip Hop: Miami explora la intersección entre fama, familia y reinvención, mostrando cómo los artistas navegan entre la realidad y el estrellato

Flyer de la nueva temporada de Love & Hip Hop: Miami.

Flyer de la nueva temporada de "Love & Hip Hop: Miami".

Cortesía/VG MEDIA & PUBLICITY AGENCY
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La séptima temporada de Love & Hip Hop: Miami regresó con más fuerza a través de la plataforma de BET, que promete elevar el drama, la música y la autenticidad que han convertido a esta franquicia en un fenómeno cultural. Y en esta nueva entrega, Amara La Negra, una de las figuras más queridas y emblemáticas del programa, retoma su papel protagónico mostrando una faceta más madura, poderosa y emocional.

La artista, presentadora, empresaria y madre continúa conquistando al público con su energía contagiosa y su mensaje de empoderamiento femenino, mientras enfrenta nuevos retos personales y profesionales.

“Estoy en un momento de mi vida donde abrazo mi verdad completamente. He aprendido que el crecimiento viene con sacrificio, pero también con amor propio y fe. Esta temporada representa mi evolución como mujer, madre y artista", expresó Amara La Negra, quien además celebra su expansión como empresaria y figura inspiradora dentro de la comunidad latina y afrodescendiente.

La serie

La nueva temporada de Love & Hip Hop: Miami explora la intersección entre fama, familia y reinvención, mostrando cómo los artistas locales, incluyendo a Amara, navegan entre la realidad y el estrellato, siempre bajo los reflectores del 305.

Desde reconciliaciones hasta nuevas oportunidades, la historia de Amara La Negra promete emocionar, inspirar y conectar con una audiencia que ha seguido su trayectoria desde el inicio.

La serie, producida por Antoinette Media y Monami Productions, continúa celebrando la diversidad y autenticidad de la cultura urbana de Miami, ofreciendo una mirada honesta a las vidas de los artistas que definen la música y el entretenimiento en la ciudad del sol.

