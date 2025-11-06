Andrea Meza sobre maltrato a Miss México: "Es inaceptable"

Andrea Meza asiste a los Premios Latin Billboard 2025 en el James L. Knight Center el 23 de octubre de 2025 en Miami, Florida.

MIAMI.- Andrea Meza rompió el silencio en torno a la polémica que eclipsó la gala de bienvenida a las actividades previas a la ceremonia del Miss Universo 2025 —certamen que celebrará su 74 edición en Tailandia—, donde Nawat Itsaragrisil, presidente del concurso Miss Grand International y director del certamen en el país asiático, ofendió a la representante de México.

La modelo y presentadora expuso que prefirió esperar a que bajara la marea para poder compartir su opinión al respecto, no solo como mujer y mexicana, sino como ex miss universo y como miembro del comité de selección de esta edición del certamen de belleza.

“Esperé hasta el día de hoy para compartirla considerando la posición tan importante y delicada que tengo este año como parte del comité de selección del Miss Universe en Tailandia”, comentó el 5 de noviembre en el programa La mesa caliente, que Telemundo.

“Lo que Nawat hizo es inaceptable y está completamente alejado del respeto, la integridad y la equidad que este certamen representa. Sé que están tomando ya medidas adecuadas para proteger a todas las concursantes y para mantener la integridad de una competencia que ha transformado la vida de miles de mujeres alrededor del mundo, incluyendo la mía", agregó.

"Su voz importa"

Meza reiteró la importancia que tienen espacios como el concurso para hacer valer los derechos de las mujeres .

“Momentos como este nos recuerdan por qué los espacios que empoderan a las mujeres deben seguir defendiendo el respeto, la justicia y la empatía por encima de todo”.

Para concluir, Andrea Meza dedicó unas palabras a todas las concursantes de esta edición, recordándoles que su voz es importante y no deben temer hacerse escuchar.

“Sepan que su voz importa, su fortaleza inspira y su valentía refleja el verdadero propósito de estas plataformas, que es celebrar a mujeres que lideran con confianza, con el corazón y con dignidad. Y les aseguro, les prometo, que como parte del comité de selección de este año voy a elegir a la mejor candidata para que porte la corona de Miss Universo”.