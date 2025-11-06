jueves 6  de  noviembre 2025
FAMOSOS

Andrea Meza sobre maltrato a Miss México: "Es inaceptable"

Meza reiteró la importancia que tienen espacios como el concurso Miss Universo para hacer valer los derechos de las mujeres

Andrea Meza asiste a los Premios Latin Billboard 2025 en el James L. Knight Center el 23 de octubre de 2025 en Miami, Florida.

Andrea Meza asiste a los Premios Latin Billboard 2025 en el James L. Knight Center el 23 de octubre de 2025 en Miami, Florida.

Cortesía/ Telemundo / Vía Getty Images
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Andrea Meza rompió el silencio en torno a la polémica que eclipsó la gala de bienvenida a las actividades previas a la ceremonia del Miss Universo 2025 —certamen que celebrará su 74 edición en Tailandia—, donde Nawat Itsaragrisil, presidente del concurso Miss Grand International y director del certamen en el país asiático, ofendió a la representante de México.

La modelo y presentadora expuso que prefirió esperar a que bajara la marea para poder compartir su opinión al respecto, no solo como mujer y mexicana, sino como ex miss universo y como miembro del comité de selección de esta edición del certamen de belleza.

Lee además
Agentes de la policía francesa se encuentran frente al Museo del Louvre tras un robo en París el 19 de octubre de 2025.  
JUSTICIA

Tribunal francés critica al Louvre por no invertir en seguridad
Flyer de la nueva temporada de Love & Hip Hop: Miami.
FAMOSOS

Amara La Negra brilla en la séptima temporada de "Love & Hip Hop: Miami"

“Esperé hasta el día de hoy para compartirla considerando la posición tan importante y delicada que tengo este año como parte del comité de selección del Miss Universe en Tailandia”, comentó el 5 de noviembre en el programa La mesa caliente, que Telemundo.

“Lo que Nawat hizo es inaceptable y está completamente alejado del respeto, la integridad y la equidad que este certamen representa. Sé que están tomando ya medidas adecuadas para proteger a todas las concursantes y para mantener la integridad de una competencia que ha transformado la vida de miles de mujeres alrededor del mundo, incluyendo la mía", agregó.

"Su voz importa"

Meza reiteró la importancia que tienen espacios como el concurso para hacer valer los derechos de las mujeres .

“Momentos como este nos recuerdan por qué los espacios que empoderan a las mujeres deben seguir defendiendo el respeto, la justicia y la empatía por encima de todo”.

Para concluir, Andrea Meza dedicó unas palabras a todas las concursantes de esta edición, recordándoles que su voz es importante y no deben temer hacerse escuchar.

“Sepan que su voz importa, su fortaleza inspira y su valentía refleja el verdadero propósito de estas plataformas, que es celebrar a mujeres que lideran con confianza, con el corazón y con dignidad. Y les aseguro, les prometo, que como parte del comité de selección de este año voy a elegir a la mejor candidata para que porte la corona de Miss Universo”.

Temas
Te puede interesar

Muere el músico cubano Baserva Soler

Margaret Atwood, autora de "El cuento de la criada", publica primera autobiografía

Cristiano Ronaldo habla sobre la propuesta de matrimonio a Georgina Rodríguez

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Florida ampliaría el uso del sistema E-Verifiy para comprobar elegibilidad de nuevos empleados
CLIMA DE TENSIÓN

Nueva ley expandiría E-Verify a pequeños negocios y enciende debate migratorio en Florida

Donald Trump durante su intervención en el American Business Forum, que se lleva a cabo en el Kaseya Center de Miami.
EEUU

Trump apunta a Miami como santuario de la libertad: "Será el refugio de quienes huyan del comunismo en Nueva York"

El exjefe de inteligencia Hugo Pollo Carvajal y Nicolás Maduro en un acto en Venezuela. 
NARCOTRÁFICO

Sentencia contra jefe del Cartel de los Soles de Venezuela queda diferida para enero de 2026

Vista de la vivienda en llamas del técnico del Miami Heat mientras los equipos de emergencia luchan contra el fuego.
INCENDIO

Devastador incendio consume la casa del entrenador del Miami Heat, Erik Spoelstra

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
PROYECTO MONUMENTAL

DeSantis preside inicio de construcción de estación de bombeo clave para restauración de los Everglades

Te puede interesar

La tripulación de la Fuerza Aérea de EEUU alrededor del bombardero B-52.
Combate al narcotráfico

Bombarderos B-52 de EEUU sobrevuelan la costa de Venezuela; la cuarta demostración de fuerza militar

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen de pasaportes estadounidenses.
DICTAMEN

Corte Suprema avala orden de Trump de eliminar "tercer género" en pasaportes

Vista de la vivienda en llamas del técnico del Miami Heat mientras los equipos de emergencia luchan contra el fuego.
INCENDIO

Devastador incendio consume la casa del entrenador del Miami Heat, Erik Spoelstra

Hakeem Jeffries, el líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja. 
SECUESTRO PRESUPUESTAL

EEUU se prepara para caos en aeropuertos por parálisis presupuestal de los demócratas

El presidente Donald Trump habla a los medios en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 6 de noviembre de 2025.
Política

Trump califica a la demócrata Nancy Pelosi como una "mujer diabólica" que hizo "un mal trabajo"