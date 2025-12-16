martes 16  de  diciembre 2025
POLÉMICA

Exmánager de Avicii demanda a la familia del fallecido Dj

Arash Pournouri, exmánager del Dj, afirma que un documental de 2017 y dos libros lo retrataron erróneamente como uno de los responsables del deterioro de la salud mental del artista

El DJ Avicii durante una presentación en el Rolling Stone Live SF con Talent Resources el 7 de febrero de 2016 en San Francisco, California.

El DJ Avicii durante una presentación en el Rolling Stone Live SF con Talent Resources el 7 de febrero de 2016 en San Francisco, California.

AFP/Vía Rich Polk/Getty Images para Rolling Stone

ESTOCOLMO.- Un exrepresentante del famoso DJ Avicii declaró el martes que había iniciado una demanda para corregir la "información pública" relativa a su supuesta influencia en el suicidio del difunto artista.

En una publicación de Instagram, Arash "Ash" Pournouri afirmó que había emprendido acciones legales en Suecia "únicamente para aclarar los hechos".

Lee además
Mireddys González llega al Centro Judicial de Puerto Rico el 20 de diciembre de 2024 en San Juan. 
POLÉMICA

Exesposa de Daddy Yankee presenta demanda contra el artista y reclama $50 millones
Periodistas esperan fuera de la entrada de las oficinas de la BBC en Londres.
EEUU

Trump demanda en un tribunal de Miami a la BBC por 10.000 millones de dólares por "difamación"

El diario noruego Dagens Naeringsliv indicó que las demandas estaban dirigidas contra varias empresas relacionadas con Avicii, cuyo nombre real era Tim Bergling, y que ahora están controladas por la familia del artista.

Avicii, que colaboró con estrellas como Madonna y Coldplay, fue uno de los primeros DJ en abrirse paso en el mercado de masas con sus éxitos Wake Me Up y Levels.

Problemas de salud mental

Fue hallado muerto el 20 de abril de 2018 en Mascate, la capital de Omán, donde se encontraba de vacaciones con unos amigos.

En una carta abierta publicada varios días después de su muerte, su familia dijo que Bergling "quería paz" y "no podía seguir adelante".

Avicii no había ocultado sus problemas de salud, entre ellos una pancreatitis, provocada en parte por el consumo excesivo de alcohol relacionado con su ritmo de vida festivo.

Su muerte abrió un debate sobre el impacto que las giras y la fama pueden tener en la salud mental de los artistas.

Pournouri afirma que un documental de 2017 y dos libros lo retrataron erróneamente como uno de los responsables del deterioro de la salud mental de Bergling al presionar al artista para que continuara con las giras.

Los dos tomaron caminos separados a finales de 2016.

"Me culparon y juzgaron públicamente por cosas que no hice", declaró Pournouri en Instagram.

Pournouri subrayó que la demanda no se presentó con fines lucrativos y que cualquier indemnización por daños y perjuicios se destinaría a "causas benéficas".

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

CAIR anuncia demanda contra Ron DeSantis por calificarlos como organización terrorista

Posponen juicio de Blake Lively y Justin Baldoni por dos meses

Miss Universo 2025, Fátima Bosch, abandona entrevista en vivo con Telemundo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Personas saliendo del mercado, con el área de parqueo al fondo
ALERTA

Llega a Miami-Dade auditoría en los permisos de parqueo por discapacidad física

Ángel Leal, abogado de inmigración.
OPERACIONES MASIVAS

Miedo a ICE: Inmigrantes en sur de Florida cambian visitas legales por videollamadas

Periodistas esperan fuera de la entrada de las oficinas de la BBC en Londres.
EEUU

Trump demanda en un tribunal de Miami a la BBC por 10.000 millones de dólares por "difamación"

La senadora colombiana Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, defiende los valores tradicionales y el combate frontal a los grupos armados ilegales
ELECCIONES 2026

Oposición colombiana elige a la senadora Paloma Valencia como su candidata a la presidencia

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que la Operación Víbora del Pacífico continúa los esfuerzos de la Guardia Costera para proteger EEUU, combatir el narcotráfico y desmantelar organizaciones terroristas extranjeras y las organizaciones criminales transnacionales 
NARCOTRÁFICO

Comando Sur reanuda operaciones contra "narcolanchas" en el Pacífico, reporta ocho muertos

Te puede interesar

Oficial de la TSA verificando los documentos de identidad de los pasajeros en un punto de control de seguridad en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en Arlington, Virginia.
Seguridad nacional

Trump amplía la prohibición de entrada a EEUU a ciudadanos de otros siete países, incluidos palestinos

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Los Boeing EA-18G Growlers de la Armada de Estados Unidos. 
SEGURIDAD

EEUU renueva alerta sobre tráfico aéreo en Venezuela debido a los peligros por actividad militar

Ángel Leal, abogado de inmigración.
OPERACIONES MASIVAS

Miedo a ICE: Inmigrantes en sur de Florida cambian visitas legales por videollamadas

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que la Operación Víbora del Pacífico continúa los esfuerzos de la Guardia Costera para proteger EEUU, combatir el narcotráfico y desmantelar organizaciones terroristas extranjeras y las organizaciones criminales transnacionales 
NARCOTRÁFICO

Comando Sur reanuda operaciones contra "narcolanchas" en el Pacífico, reporta ocho muertos

Yosvany Sierra Hernández, conocido popularmente como Chocolate MC, durante la vista de esta martes.
JUICIO

El cantante Chocolate MC vuelve a la corte de Miami y rechaza acuerdo de culpabilidad