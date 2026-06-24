miércoles 24  de  junio 2026
MODA

Anderson presenta nueva colección masculina para Dior en Semana de la Moda de París

El evento, organizado en el museo Nissim de Camondo, y previsto en un principio a las 2:30pm, se adelantó para evitar la franja más calurosa de la jornada

El diseñador de moda Jonathan Anderson agradece al público al final del desfile de moda de Dior para la colección de prêt-à-porter de mujer Primavera-Verano 2026, que tuvo lugar en París el 1 de octubre de 2025, en el marco de la Semana de la Moda de París.

El diseñador de moda Jonathan Anderson agradece al público al final del desfile de moda de Dior para la colección de prêt-à-porter de mujer Primavera-Verano 2026, que tuvo lugar en París el 1 de octubre de 2025, en el marco de la Semana de la Moda de París.

AFP/Julien de Rosa

PARÍS.- El diseñador Jonathan Anderson presenta este miércoles su tercera colección masculina para Dior, uno de los momentos más esperados de la Semana de la Moda de París, en un desfile que tuvo que cambiar de horario debido a la ola de calor en Francia.

El evento, organizado en el museo Nissim de Camondo, y previsto en un principio a las 2:30pm, se adelantó a las 9:00 para evitar la franja más calurosa de la jornada.

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El diseñador norirlandés, de 41 años, considerado uno de los niños prodigio de la moda y reconocido por su desbordante creatividad, buscará afianzar su estilo en la legendaria marca francesa.

"Me gusta lanzar ideas al azar y ver qué funciona. No me importa fracasar o equivocarme. Lo que sobre todo no quiero es crear algo banal", explicaba recientemente al diario francés Le Monde.

En enero, presentó su colección masculina otoño-invierno en la que mezclaba toques aristocráticos y punk, junto a clásicos de Dior, como la chaqueta entallada Bar.

"Esperamos una forma de comprensión, de legibilidad, un sentido claro de hacia dónde quiere ir", dijo a AFP Marc Beaugé, director de la revista semestral de moda masculina L’Etiquette.

Según las pistas que se van viendo en las redes sociales, Anderson podría presentar una colección de aires festivos, entre la bola de discoteca que envió con la invitación, y las imágenes de unos antifaces de carnaval.

Dior by Anderson

Anderson fue nombrado el año pasado director artístico de las colecciones femeninas y masculinas de Dior. Se convirtió así en el primer diseñador desde Christian Dior en supervisar las tres líneas de la casa emblemática de LVMH, incluida la alta costura.

Antes de Dior, Anderson impulsó a nivel internacional la firma española Loewe, también propiedad de LVMH, donde trabajó durante una década.

Hasta el 28 de junio, unas 70 marcas desvelarán sus nuevas propuestas para la primavera-verano 2027.

Entre los momentos más destacados figuran el estreno masculino de la británica Sarah Burton para Givenchy y el primer gran desfile masculino del estadounidense Michael Rider para Celine.

El estadounidense de raíces mexicanas Willy Chavarria, un diseñador abiertamente activista, defensor de los migrantes y de la causa homosexual, también dará que hablar con su nueva colección, llamada Comunión.

FUENTE: AFP

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