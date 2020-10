Animadora venezolana Josemith Bermúdez detiene quimioterapia

Josemith Bermúdez destacó que estaba recibiendo una terapia “auxiliar” para combatir la enfermedad.

Embed

La animadora se refiere a cómo se siente actualmente. “Me siento muy bien, he respondido muy bien a la quimioterapia sin embargo los marcadores tumorales no han bajado, eso no significa que la quimioterapia no esta haciendo su efecto, a lo mejor ya no estoy marcando correctamente”.

Por otra parte, Josemith Bermúdez se refirió a su hijo Juan Cristóbal, de 10 años de edad, quien la acompaña a sobrellevar su proceso.

“A mí me duele profundamente porqué obviamente él tiene 10 años y aunque conoce bastante bien mi situación no deja de preocuparle que mamá se pueda ir algún día. La vida y la muerte es la única realidad que tenemos", agregó.