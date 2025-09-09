martes 9  de  septiembre 2025
Francisca inicia entrenamiento físico tras dar a luz a Raffaella

La exreina de belleza dominicana declara que está lista para que su cuerpo vuelva a adaptarse a ejercicios mientras mantiene un estilo de vida saludable para su bebé

Francesco Zampogna y Francisca asisten al 37º Premio Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center el 20 de febrero de 2025 en Miami, Florida.&nbsp;

AFP/Sergi Alexander
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Francisca está lista para volver a sus rutinas a pocas semanas de haber dado la bienvenida al mundo a la pequeña Raffaella. En redes sociales, la presentadora mostró su baby bump y aunque es el recuerdo de una etapa maravillosa, enfatizó que llegó el momento de decirle adiós.

“Gracias barriguita por estirarte para ayudarme a crear vida, pero llegó la hora de irte ¡trabajando en eso!”, escribió en una historia de Instagram que acompañaba a una fotografía de Francisca junto a unas máquinas de ejercicio.

De esta manera, la exreina de belleza dominicana declara que está lista para que su cuerpo vuelva a adaptarse a ejercicios mientras mantiene un estilo de vida saludable para su bebé.

Francisca Lachapel
La presentadora Francisca Lachapel.

Cambios

En julio, Lachapel expuso que durante el embarazo recibió muchos halagos que la ayudaron a mantenerse tranquila ante los constantes cambios que se generan durante el embarazo. No obstante, expuso que a diferencia de sus dos primeros embarazos, notó otros cambios.

“Todo el mundo me dice: 'Qué bonita’, ‘No has engordado tanto’, ‘No has subido tanto de peso’, ‘Te has cuidado mucho’", comentó.

“Yo siento que me veo diferente, pero yo peso lo mismo que pesaba en mis otros embarazos, o sea con lo que termino siempre. Con el embarazo de Gennaro terminé como en 217 o 211 por ahí, no me acuerdo bien, pero pasé de las 200; eso sí, estaba muy hinchada y eso hacía que me viera más grande y también no me sabía como que arreglar, no me sentía cómoda, entonces no me veía muy bien. En el embarazo de Franco llegué a las 200 y ahora 209 libras”, comentó entonces.

