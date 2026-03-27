Anuncian que Glen Powell dará voz a personaje de la película "Super Mario Galaxy"

Glen Powell asistió al estreno en Nueva York de El Sobreviviente de Paramount en el AMC Lincoln Square Theater el 9 de noviembre de 2025 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI.- The Super Mario Galaxy Movie está reuniendo a aún más actores de voz de primer nivel. Ahora, la producción del proyecto anunció que Glen Powell dará vida a Fox McCloud, el personaje sorpresa de Nintendo que se une a los Mario Bros.

Powell publicó un video en Instagram el viernes para anunciar la noticia.

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Recientemente, el actor protagonizó este año el thriller How to Make a Killing, además de Running Man el año pasado. Al igual que Fox, un piloto espacial de los juegos de Star Fox, Powell surcó los cielos con el papel que lo catapultó a la fama en Top Gun: Maverick en 2022.

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Elenco principal

Chris Pratt y Charlie Day regresan como Mario y Luigi mientras se lanzan al espacio en The Super Mario Galaxy Movie. Junto a ellos regresan otras estrellas de la talla de Anya Taylor-Joy como la Princesa Peach, Jack Black como Bowser y Keegan-Michael Key como Toad.

La secuela también presenta a Donald Glover como Yoshi, Benny Safdie como Bowser Jr. y Brie Larson como Rosalina.

La inclusión de Fox resultó una sorpresa, aunque los fans más observadores de Nintendo lograron divisar al personaje en un reciente tráiler de la película de Super Mario Galaxy.

Es conocido por ser el protagonista de los videojuegos de acción de la saga Star Fox, así como uno de los personajes originales del juego de lucha de Nintendo, Super Smash Bros. Fox ha sido un personaje jugable en todas las entregas de Smash Bros., apareciendo junto a Mario, Luigi, Donkey Kong y Yoshi.