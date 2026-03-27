Conozca los beneficios del tratamiento con láser CO2

Fabiola Lucena realiza un tratamiento con láser CO2 en el área de los ojos.

Antes y después del tratamiento con láser CO2.

Fabiola Lucena realiza un tratamiento con láser CO2 en el área de los ojos.

MIAMI.- El tratamiento con láser CO2 se ha convertido en uno de los procedimientos estéticos más innovadores para rejuvenecer la mirada y mejorar la apariencia de las ojeras y el área debajo de los ojos. Esta tecnología, utilizada en dermatología y medicina estética, permite renovar las capas superficiales de la piel, estimular la producción de colágeno y mejorar la textura, firmeza y tono de una de las zonas más delicadas del rostro.

Las ojeras, la flacidez y las líneas finas debajo de los ojos son preocupaciones comunes que pueden aparecer por el paso del tiempo, la genética, el cansancio o factores ambientales. Frente a cremas y tratamientos tradicionales, el láser CO2 fraccionado surge como una alternativa más profunda y efectiva para quienes buscan resultados visibles y duraderos sin recurrir a la cirugía.

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Para conocer los beneficios, el proceso de recuperación y qué se debe tomar en cuenta si está considerando el láser CO2 para rejuvenecer la mirada y mejorar la piel del contorno de los ojos, conversamos con la especialista en láser Fabiola Lucena, mánager de Vizage Aesthetic Center, ubicado en Doral, sur de Florida.

- ¿Qué es el láser CO2 y qué lo diferencia de otros?

El láser CO2 es el estándar de oro en rejuvenecimiento. A diferencia de otros láseres que trabajan solo en la superficie, este penetra capas más profundas de la piel, estimulando colágeno de verdad. Es como comparar una pintura superficial con una renovación completa de la estructura.

- ¿Qué le hace realmente a nuestra piel?

Básicamente resetea la piel. Elimina las capas dañadas y obliga al cuerpo a producir colágeno nuevo. La piel que crece después es más firme, más pareja y joven. Es una regeneración real, no un maquillaje.

- ¿Por qué se considera uno de los más efectivos para rejuvenecimiento?

Porque ataca el problema desde adentro. No solo mejora lo que se ve, sino que cambia la calidad del tejido. Pocos tratamientos tienen resultados tan medibles y duraderos.

- ¿Qué problemas trata mejor?

Especialmente las arrugas finas y medianas, manchas de sol, cicatrices de acné y flacidez leve. Para manchas profundas y poros dilatados, podemos hacer tratamientos combinados. Es uno de los pocos tratamientos que resuelve varios problemas en una sola sesión.

Pero cada caso es único; preferimos siempre hacer protocolos personalizados.

- ¿Quién es el candidato ideal?

Personas que tienen signos visibles de envejecimiento, para el área de los ojos trabaja excelente, o personas con daño solar, con expectativas realistas y disposición para respetar la recuperación.

También quienes desean mejorar la apariencia de cicatrices del acné. No es para alguien que busca un resultado de un día para otro. En el caso del acné, hay que repetir dependiendo de la profundidad de las lesiones.

- ¿A partir de qué edad se recomienda?

Generalmente desde los 35 años en adelante, cuando el colágeno empieza a perderse de forma visible. Aunque en casos de cicatrices de acné puede hacerse antes. Cada paciente es distinto, por eso la evaluación personalizada es clave.

- ¿Cuándo empiezan a verse los resultados reales?

Los primeros cambios se notan entre la primera y cuarta semana. Pero el resultado final, con todo el colágeno formado, se ve entre los 3 y 6 meses. Vale la pena la espera.

- ¿Cuánto tiempo duran los efectos?

Con buenos cuidados, los resultados pueden durar entre 3 y 5 años. El envejecimiento no se detiene, pero se retrasa significativamente. Y si hacemos cada tratamiento adicional de mantenimiento, el resultado es hermoso.

- ¿Una sola sesión es suficiente?

En muchos casos sí. A veces se complementa con una segunda sesión más suave a los 2 o 3 meses siguientes para profundizar el resultado, pero no es como otros tratamientos que requieren muchas sesiones para ver mejoría. Al ser un tratamiento con alta potencia, los resultados son más evidentes.

- ¿Puede sustituir a un lifting (estiramiento)?

Para flacidez moderada, puede dar resultados muy cercanos sin bisturí. No reemplaza un lifting severo, seamos honestos. Pero para muchas pacientes que no quieren cirugía, es la mejor alternativa disponible hoy si quieres mejorar, textura de la piel y turgencia.

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- ¿Es doloroso? ¿Se aplica anestesia?

Se aplica crema anestésica antes del procedimiento, así que el dolor es manejable. Además, tenemos la analgesia con gas Pronox que hace el tratamiento muy confortable. Nada insoportable. La comodidad del paciente siempre es prioridad.

- ¿Cómo es la recuperación día a día?

Los primeros 3 días hay enrojecimiento e inflamación, la piel se siente como una quemadura solar media. Del día 4 al 7 empieza a descamarse, y hacia el día 8 ya la mayoría puede salir con normalidad. Hay que seguir el protocolo al pie de la letra en casa. Nosotros tenemos un kit que es ideal para esto.

- ¿Cuánto tiempo sin sol ni maquillaje?

Maquillaje, mínimo 7 a 10 días. Qué en realidad no lo van a necesitar porque la piel se pone muy bonita. Sol directo, al menos dentro de 4 a 6 semanas con protector solar estricto. Este punto es innegociable. El sol después del láser puede arruinar todo el trabajo.

-¿Cuáles son los riesgos más comunes?

En manos experimentadas, los riesgos son bajos. Los más frecuentes son hiperpigmentación temporal, especialmente en pieles morenas cuando no se lleva el cuidado adecuado. Por eso la elección del especialista importa tanto como el tratamiento mismo. Disponemos de especialistas médicos y enfermeros estéticos con mucha experiencia en láser.

- ¿Puede empeorar la rosácea o piel sensible?

Con rosácea activa, no se recomienda. Pero en pieles sensibles bien evaluadas, existen protocolos más suaves que pueden usarse con seguridad. Siempre hay que hacer una evaluación previa detallada.

- ¿Se puede combinar con PRP, exosomas o bioestimuladores?

¡Absolutamente! De hecho, combinarlo con exosomas o PRP potencia la recuperación y los resultados de forma notable. Es uno de mis protocolos favoritos: el láser abre el camino y los regeneradores hacen su trabajo a fondo.

- ¿Existen protocolos “menos agresivos” con resultados similares?

Sí, y es uno de los avances más importantes de los últimos años. Los protocolos fraccionados permiten tratar la piel con menos tiempo de recuperación y resultados muy buenos. No son exactamente iguales al tratamiento completo, pero para muchas pacientes son la opción perfecta.

- ¿Qué errores cometen más las pacientes en cuanto al cuidado postratamiento?

Tres grandes errores: exponerse al sol sin protección después del tratamiento, abandonar el protocolo de cuidado en casa a mitad del camino, y esperar resultados en dos semanas. La paciencia y la disciplina son parte del tratamiento.

- ¿Cuál es el mayor mito sobre el láser CO2?

Que te deja la cara en carne viva para siempre. La recuperación es temporal y manejable. El otro gran mito es que es solo para personas mayores. Hoy lo usamos para mejorar textura, poros y cicatrices en pacientes de todas las edades. Es una herramienta versátil, no un último recurso.

Para conocer más sobre los tratamientos que realizan en Vizage Aesthetic Center, visite el portal vizagemiami.com o el perfil en Instagram @vizagemed