Acusan a exparticipante de "X Factor" de intento de asesinato en Londres

MIAMI.- La influencer y exparticipante de X Factor, Gabrielle Carrington, conocida en redes sociales como Rielle, fue acusada por las autoridades británicas de intento de asesinato, luego de que atropellara a varios peatones en el centro de Londres, entre ellos la creadora de contenido Klaudia Zakrzewaka.

La información fue confirmada por The Independent, y el portal señala que Zakrzewaka está en estado crítico. La policía metropolitana identificó a Gabrielle, de 29 años, como la responsable del hecho.

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"Oficiales y paramédicos recibieron una llamada de urgencia desde Argyll Street en Londres alrededor de las 4:30 a.m. hora local del domingo 19 de abril, tras recibir informes de que un coche había atropellado a peatones, recoge un comunicado de prensa compartido por la policía el lunes 20 de abril. Una mujer en sus 30 años permanece grave, identificada por algunos medios británicos como Zakrzewska, otro hombre en sus 50 años sufrió lesiones que le cambiarán la vida y fue llevado al hospital, y una tercera mujer, también en sus 30 años, fue tratada por heridas leves, según el comunicado", reseña la revista People en Español.

Acusación

Las autoridades han acusado a Carrington de intento de asesinato, daño corporal grave con intención, daño corporal real, conducción peligrosa y conducción bajo los efectos del alcohol, según la policía.

La mujer se encuentra detenida y hará su primera aparición en el Tribunal de Magistrados de Westminster este 21 de abril.

“Nuestros fiscales han trabajado para establecer que hay pruebas suficientes para acusar a la acusada y que es de interés público seguir con el proceso penal”, dijo David Malone, Fiscal Jefe Adjunto de la Corona en el norte de Londres, en un comunicado de prensa del Servicio de Fiscalía de la Corona publicado el lunes 20 de abril.

“Hemos trabajado estrechamente con la Policía Metropolitana mientras llevaban a cabo su investigación”, añadió.