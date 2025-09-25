jueves 25  de  septiembre 2025
Karol G es la invitada de honor del Crazy Horse

El histórico cabaret, situado cerca de los Campos Elíseos, recibe a Karol G para que insufle su estilo latino en ocho representaciones

Karol G actúa en el medio tiempo de la NFL en Sao Paulo.

Karol G actúa en el medio tiempo de la NFL en Sao Paulo.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS.- La estrella del reguetón Karol G es la invitada de honor del Crazy Horse, el famoso cabaret parisino, que brinda carta blanca a la artista colombiana para que le dé un toque latino a su espectáculo a partir de este jueves.

Después de Pamela Anderson y la cantante K-Pop Lisa, el histórico cabaret, situado cerca de los Campos Elíseos, recibe a Karol G para que insufle su estilo latino en ocho representaciones, desde este jueves y hasta el 28 de septiembre. Será la primera gran estrella originaria de América Latina en hacerlo.

Karol G actúa en el medio tiempo de la NFL en Sao Paulo.
Karol G, Justin Bieber y Sabrina Carpenter lideran el cartel de Coachella 2026
Fuentes cercanas a la cadena indicaron que Jimmy Kimmel aclararía sus comentarios en el siguiente episodio, pero la presión aceleró la suspensión del programa
Jimmy Kimmel se disculpa tras la polémica por comentarios sobre Charlie Kirk

La cantante de 34 años, ganadora de varios Grammy Latinos, fusionará el merengue, la bachata y el mambo de su último álbum, Tropicoqueta, publicado en junio, con el repertorio tradicional del mítico cabaret.

"Este espectáculo es un homenaje a todas las mujeres, y especialmente a mis latinas, para celebrar nuestra belleza y nuestra fuerza, como somos nosotras", afirmó Karol G, citada en el comunicado del cabaret.

La cantante protagonizará una serie de escenas creadas para ella a partir de títulos de Tropicoqueta.

La dirección artística del espectáculo es de Andrée Deissenberg, directora general de creación y marcas del grupo Crazy Horse, y Arturo Rico, artista mexicano. Las coreografías hijo de Danielle Polanco, que colaboró con Karol G en el videoclip de Papasito.

"Encontrar ritmos latinos en el Crazy Horse es algo totalmente inédito, pero no lo dudé ni un segundo: me sedujo su personalidad única", indicó Deissenberg en el comunicado.

Con 71 millones de seguidores en Instagram, La Bichota es considerada la mayor voz femenina del reguetón en la actualidad y un referente del feminismo.

Hace menos de dos semanas, actuó junto a Pharrell Williams en un megaconcierto por la paz y la fraternidad en el Vaticano.

La cantante de Medellín, cuyo nombre real es Carolina Giraldo, se consolidó el año pasado como una artista que trasciende la música latina al llenar estadios en España y Estados Unidos.

