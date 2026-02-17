martes 17  de  febrero 2026
DEMANDAS

Bayer anuncia acuerdo para zanjar demandas sobre su herbicida Roundup

El acuerdo colectivo, que aún debe ser aprobado por el tribunal de San Luis (Missouri, Estados Unidos), ofrece a Bayer una vía de salida frente la avalancha de juicios relacionados con el herbicida

Herbicida Roundup fabricado por Monsanto, propiedad de la compañía Bayer.

ROBYN BECK/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El grupo Bayer, a través de su filial Monsanto, anunció el martes un acuerdo de hasta 7.250 millones de dólares para cubrir las reclamaciones "actuales y futuras" sobre su herbicida con glifosato Roundup, relacionado con algunos tipos de cáncer.

Estos pagos serán anuales "limitados y decrecientes" y podrán abonarse durante los próximos 21 años, lo que ofrecerá "una mayor certeza financiera" al grupo, indicó un comunicado.

El acuerdo colectivo, que aún debe ser aprobado por el tribunal de San Luis (Missouri, Estados Unidos), ofrece a Bayer una vía de salida frente la avalancha de juicios relacionados con el herbicida de su filial estadounidense.

El grupo con sede en Leverkusen, en Alemania, aumentará en 4.000 millones de euros (4.700 millones de dólares), hasta un total de 11.800 millones (13.900 millones de dólares), su partida de provisiones destinada a los litigios sobre este producto.

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer considera el glifosato, uno de los ingredientes del Roundup, como un probable carcinógeno, pero Bayer afirma que los estudios científicos y las autorizaciones reglamentarias demuestran que el herbicida es seguro.

Roundup ligado al cáncer

El producto ha sido acusado de favorecer el desarrollo de linfomas no hodgkinianos (LNH), un tipo de cáncer.

Bayer recordó sin embargo que las medidas anunciadas el martes se toman "únicamente para contener los litigios" y los acuerdos concluidos con los demandantes "no conllevan ningún reconocimiento de responsabilidad o de culpa".

Desde la compra de la compañía estadounidense Monsanto en 2018, Bayer ha tenido que desembolsar más de 10.000 millones de dólares en procesos judiciales.

En enero, la Corte Suprema estadounidense aceptó examinar el recurso del gigante alemán de la agroquímica contra una indemnización de 1,25 millones de dólares concedida a un hombre de Misuri, quien alegó que Roundup fue el responsable de su cáncer.

La empresa sostiene que debería estar protegida frente a demandas estatales porqué que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) federal autorizó la venta del Roundup a los consumidores y agricultores estadounidenses sin ninguna advertencia.

El acuerdo anunciado el martes y el recurso ante la Corte Suprema son etapas "independientemente necesarias" y "que se refuerzan mutuamente", añadió el grupo.

Unas 67.000 causas siguen pendientes de resolución y el CEO de Bayer, Bill Anderson, declaró al Wall Street Journal el año pasado que Bayer podría renunciar al Roundup, el herbicida más popular del mundo, citando el coste de las prolongadas batallas judiciales.

FUENTE: Con información con AFP.

Temas
