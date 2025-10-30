Arrestan a posibles responsables por muerte del nieto de Robert De Niro

El actor estadounidense Robert De Niro posa al salir del Palacio de Festivales tras la proyección de la película "Killers of the Flower Moon" durante la 76.ª edición del Festival de Cine de Cannes, en el sur de Francia, el 20 de mayo de 2023.

MIAMI.- NBC reportó que autoridades de Nueva York realizaron varios arrestos en relación con la muerte de Leandro Anthony De Niro-Rodriguez, nieto del actor Robert De Niro . El joven de 19 años falleció en Manhattan en 2023, según confirmó en su momento la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Posterior a la muerte, el médico forense en jefe de la ciudad de Nueva York dictaminó que la muerte se debió a efectos tóxicos del fentanilo, ketamina y cocaína, entre otras sustancias.

Debido a estas características, fue clasificada como una muerte accidental por sobredosis de drogas.

Ahora, más de dos años después, las autoridades informaron que se realizaron cinco arrestos en relación con la sobredosis de Rodríguez. Los involucrados serán acusados de homicidio por venta de narcóticos, de acuerdo a información recopilada por la revista People.

Rodríguez era el único hijo varón de Drena De Niro, la hija de 56 años del actor de Goodfellas, fruto de su matrimonio con su primera esposa. Fue ella quien anunció el fallecimiento en Instagram con una emotiva publicación.

"No sé cómo vivir sin ti, pero intentaré seguir adelante y compartir el amor y la luz que me hiciste sentir al ser tu mamá", escribió Drena.

Días después de la muerte de Leandro, su madre afirmó en redes sociales que alguien le había vendido a su hijo pastillas con fentanilo, a sabiendas de que estaban adulteradas.

Una mujer fue arrestada ese mismo mes en relación con la muerte de Rodríguez. Sofia H. Marks fue acusada de venderle drogas al adolescente. No se dispone de información sobre su culpabilidad.