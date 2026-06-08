lunes 8  de  junio 2026
ARTES VISUALES

Artista Fredy Villamil recibe en París el prestigioso Prix Renée Béja

La distinción le fue conferida en el marco del emblemático Salon d’Automne 2025, uno de los certámenes artísticos más respetados de la capital francesa

El artista Fredy Villamil en una exposición colectiva en el Salon Comparaisons, París.

El artista Fredy Villamil en una exposición colectiva en el Salon Comparaisons, París.

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El destacado artista plástico Fredy Villamil ha sumado un importante hito a su trayectoria internacional al ser galardonado en Francia. La distinción le fue conferida en el marco del emblemático Salon d’Automne 2025, uno de los certámenes artísticos más tradicionales y respetados de la capital francesa.

El pintor compartió su profunda emoción tras asistir al evento de premiación.

Lee además
El cantante SENVAY.  video
MÚSICA

SENVAY hace una declaración musical con "Raíces Cruzadas"
La artista venezolana Patricia Calero. 

Muestra de artista venezolana en Miami insta a reflexionar sobre el tiempo

“Hoy he tenido el honor de recibir, de manos de la Fundación Taylor, el Prix Renée Béja, distinción otorgada durante el Salon d’Automne 2025. La ceremonia oficial de entrega tuvo lugar hoy al mediodía, en una emotiva gala celebrada en el corazón de París”.

Este galardón, otorgado por la Fundación Taylor, reconoce la excelencia en las artes plásticas y rinde tributo a la memoria de la pintora francesa Renée Béja.

Para Villamil, este logro representa tanto un espaldarazo a su esfuerzo constante como una fuente de inspiración para sus futuros proyectos sobre el lienzo.

“Recibo este reconocimiento con profunda gratitud y humildad. Es un estímulo para continuar trabajando con dedicación, convicción y amor por el arte. Agradezco a la vida la oportunidad de vivir este momento tan significativo y de seguir recorriendo este camino con pasión, compromiso y esperanza”, expresó tras la ceremonia.

Embed

Temas
Te puede interesar

Miles de fans despiden a la leyenda del rock 'Indio' Solari en Buenos Aires

Muere la artista Marjane Satrapi, autora de "Persépolis", a los 56 años

Greeicy se sincera sobre inspiración de su próximo album

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Los trabajadores revisan sus teléfonos celulares después de un temblor causado por un terremoto de magnitud 6,5 en La Habana, el 8 de junio de 2026.
SISMO

Terremoto de 6.1 sacude región occidental de Cuba y se siente con fuerza en ciudades de Florida

Los candidatos presidenciales de Perú, Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, el 7 de junio de 2026.
Elecciones Perú

Fujimori tras conteo preliminar: Se esperan días largos, "aceptaré el resultado"

Un oficial de ICE lee un documento.
Expulsión

EEUU inicia acciones legales para revocar la ciudadanía y deportar a acusados de "fraude migratorio"

USAA anuncia distribución de varios millones entre sus clientes de Florida. 
MÚSICA PARA EL BOLSILLO

Aseguradora USAA devolverá $500 millones a clientes de Florida tras reformas legales

Vista parcial del MetroRail, acercándose a la estación Brickell.
PRECAUCIÓN

Sismo cerca de Cuba se siente en Miami-Dade; autoridades monitorean instalaciones

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
Guerra

Trump afirma que EEUU podría declarar la "victoria total" sobre Irán "en las próximas dos semanas"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Un oficial de ICE lee un documento.
Expulsión

EEUU inicia acciones legales para revocar la ciudadanía y deportar a acusados de "fraude migratorio"

Vista parcial del MetroRail, acercándose a la estación Brickell.
PRECAUCIÓN

Sismo cerca de Cuba se siente en Miami-Dade; autoridades monitorean instalaciones

USAA anuncia distribución de varios millones entre sus clientes de Florida. 
MÚSICA PARA EL BOLSILLO

Aseguradora USAA devolverá $500 millones a clientes de Florida tras reformas legales

Los trabajadores revisan sus teléfonos celulares después de un temblor causado por un terremoto de magnitud 6,5 en La Habana, el 8 de junio de 2026.
SISMO

Terremoto de 6.1 sacude región occidental de Cuba y se siente con fuerza en ciudades de Florida