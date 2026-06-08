Artista Fredy Villamil recibe en París el prestigioso Prix Renée Béja

El artista Fredy Villamil en una exposición colectiva en el Salon Comparaisons, París.

MIAMI.- El destacado artista plástico Fredy Villamil ha sumado un importante hito a su trayectoria internacional al ser galardonado en Francia. La distinción le fue conferida en el marco del emblemático Salon d’Automne 2025, uno de los certámenes artísticos más tradicionales y respetados de la capital francesa.

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“Hoy he tenido el honor de recibir, de manos de la Fundación Taylor, el Prix Renée Béja, distinción otorgada durante el Salon d’Automne 2025. La ceremonia oficial de entrega tuvo lugar hoy al mediodía, en una emotiva gala celebrada en el corazón de París”.

Este galardón, otorgado por la Fundación Taylor, reconoce la excelencia en las artes plásticas y rinde tributo a la memoria de la pintora francesa Renée Béja.

Para Villamil, este logro representa tanto un espaldarazo a su esfuerzo constante como una fuente de inspiración para sus futuros proyectos sobre el lienzo.

“Recibo este reconocimiento con profunda gratitud y humildad. Es un estímulo para continuar trabajando con dedicación, convicción y amor por el arte. Agradezco a la vida la oportunidad de vivir este momento tan significativo y de seguir recorriendo este camino con pasión, compromiso y esperanza”, expresó tras la ceremonia.