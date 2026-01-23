Artistas y público reaccionan a fallecimiento de Alfredito Rodríguez

MIAMI.- La muerte del cantante, compositor y presentador Alfredo Rodríguez , ocurrida este jueves 22 de enero, ha generado una amplia respuesta dentro y fuera de Cuba . Tras la confirmación de su fallecimiento, diversos sectores de la cultura han señalado la relevancia de su figura como un referente de la balada y la conducción televisiva durante más de cinco décadas.

El Instituto Cubano de la Música emitió un comunicado oficial en el que lamentó la pérdida del artista, destacando el legado que deja tras de sí y extendiendo condolencias a sus familiares en nombre del Ministerio de Cultura. La nota institucional subraya que la huella de Rodríguez permanece vigente entre quienes siguieron su trayectoria artística, la cual se consolidó tanto en los escenarios nacionales como en el ámbito internacional.

El actor Albertico Pujol fue uno de los primeros en pronunciarse a través de una publicación en Facebook, donde definió a Rodríguez como un profesional de alto rigor.

"Cuba pierde a un ícono incuestionable, un profesional tan serio y tan artista que será irremplazable. Qué tristeza", escribió.

Por otra parte, el cantante Pancho Céspedes recordó un episodio de su carrera en el que Alfredo lo invitó a presentarse en el Teatro Karl Marx en un momento de censura, calificando el gesto como un acto de valentía personal. Otros colegas, como Amaury Gutiérrez, Rojitas y Andy Vázquez, enfatizaron su capacidad técnica como productor y su versatilidad para conectar con audiencias de distintas épocas.

Éxito en taquilla

En el ámbito del entretenimiento, se ha recordado su notable éxito en la taquilla y la televisión. El actor Jorge Ferdecaz señaló la capacidad de Rodríguez para agotar localidades en recintos de gran capacidad, como el Karl Marx, con apenas días de antelación.

"Sobran los dedos de una mano para contar los que han podido, siendo miércoles, anunciar su concierto del viernes en el Karl Marx, y amanecer el lunes lamentando que tantos no pudieran entrar", escribió en Instagram.

Por su parte, su labor como conductor en programas de amplia audiencia, como el espacio En familia, fue destacada por figuras como Yisel Gutiérrez y la actriz Yuliet Cruz, quienes coincidieron en que su estilo de conducción se caracterizó por la elocuencia y una formación cultural que contrastaba con las tendencias contemporáneas.

El público, a través de diversas plataformas digitales, ha documentado el impacto social del artista. Entre los testimonios recopilados se encuentran menciones a su elegancia escénica y su magnetismo personal, factores que le permitieron mantener teatros llenos incluso cuando no ocupaba los primeros puestos en las listas de radio.

Algunos seguidores también señalaron que, más allá de las valoraciones estrictamente vocales, su principal mérito residió en su educación y en la preservación de una estética refinada sobre el escenario.

Con el fallecimiento de Alfredo Rodríguez, se cierra un capítulo significativo de la memoria emocional de la isla. Sus seguidores y colegas despiden a un artista que funcionó como puente generacional, cuya última etapa profesional estuvo marcada por el reconocimiento de su público y el acompañamiento de su familia, incluyendo a su hijo, el pianista Alfredo Rodríguez Jr., quien continúa el legado musical de la familia.