Muere en Florida el cantante cubano Alfredito Rodríguez a los 74 años

Tras vivir en México, en 2012 estableció su residencia en Florida, Estados Unidos, donde ofreció conciertos hasta que su salud lo alejó de la escena

El cantante cubano Alfredito Rodríguez.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Alfredito Rodríguez, intérprete de éxitos como Empapado de sudor, Buena persona y Sagitario, falleció a los 74 años en Coral Gables, en Florida. El deceso fue confirmado por su hijo, Alfredo Rodríguez, en redes sociales.

"Con profundo dolor, nuestra familia comunica el fallecimiento de Alfredito Rodríguez", inicia el texto publicado en Facebook. "Deja un legado inmenso y una huella imborrable en la vida de quienes lo admiraron y amaron. Su recuerdo vivirá siempre en nuestros corazones".

En otra publicación, el también músico destaca la fidelidad de su padre a su esencia artística y sus principios, y le agradece la formación que le brindó.

"Fuiste fiel a tu música, a tu público, a tus principios, a tus ideales, a tus raíces y, más importante aún, a nuestra familia. Gracias por inspirarme y motivarme a ser cada día mejor persona y a luchar por mis sueños, sin importar qué tan alto a veces puedan ser los obstáculos. Siempre estarás conmigo en cada paso que dé en mi vida, en cada nota que toque y en cada escenario del mundo".

Trayectoria

Rodríguez nació en La Habana y cursó estudios de canto con el profesor italiano Sisco Francha y en el Teatro Amadeo Roldan. En 1968 debutó en la televisión cubana, como presentador del programa Buenas Tardes.

En la década de los setenta, Alfredito se posicionó como una de los artistas cubanos más escuchados, con temas como Empapado de sudor, Buena persona y Que me encapricho, y destacó por su variado repertorio en el que interpretaba piezas del folklore cubano así como géneros internacionales.

Su talento le valió en ocho ocasiones el Premio Girasol, que otorgaba por voto popular la revista Opina a los artistas más destacados de Cuba.

El cantante también contó con dos programas de televisión llamados Su noche con Alfredo y En familia con Alfredo, los cuales rompieron récord de audiencia.

Tras vivir en México, en 2012 estableció su residencia en Florida, Estados Unidos, donde ofreció conciertos hasta que su salud lo alejó de la escena.

