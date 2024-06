Aseguran que Brad Pitt está molesto por decisión de su hija Shiloh

POLÉMICA Hija menor de Angelina Jolie y Brad Pitt no usa el apellido paterno

El informante también aseguró que el intérprete se siente triste por cómo actualmente sus hijos no desean reconstruir el vínculo.

Shiloh sigue los pasos de Maddox, de 22 años; Pax, de 20; y Zahara, de 19; quienes abiertamente se han opuesto a llevar el apellido de Brad y de forma legal o simbólica solo se presentan con el de Angelina y no hacen mención de su padre adoptivo.

Igualmente, la pequeña Vivienne, de 15 años, también omitió el apellido del actor durante la adaptación del musical de Broadway, The Outsiders, que produce Angelina.

"Por supuesto, no es fácil para Brad recordar que ha perdido a sus hijos. Él ama a sus hijos y los extraña. Es muy triste", agregó la persona que se mantuvo bajo el anonimato.

Otra fuente cercana a a la familia aseveró que el conflicto ha sido duro para todas las partes. "Él todavía ama muchísimo a todos sus hijos. Todo este proceso ha sido muy duro para toda la familia".

Acercamiento

Angelina Jolie, de 48 años, y Brad Pitt, de 60, tienen en común seis hijos: Maddox, de 22 años, Zahara, de 19, Shiloh, Pax, de 20 y los mellizos Knox y Vivienne, de 15.

Pero la relación entre Brad y sus hijos no volvió a ser la misma tras el incidente ocurrido en septiembre de 2016 en un viaje familiar, cuando durante el vuelo se suscitó una acalorada discusión entre los actores en la que se dijo que el intérprete había agredido físicamente a uno de sus vástagos.

Sin embargo, en agosto de 2022, una dijo a People que Pitt buscaba una forma de mantener un mejor contacto con sus hijos, en medio de la batalla legal que mantenía con Angelina.

"Desde que Angelina solicitó el divorcio, Brad se ha centrado en tener la mejor relación posible con sus hijos. Ha sido muy difícil para él. Muchas veces, ha habido largos intervalos en los que no veía a los niños en absoluto".

A principio de año, In Touch reseñó que Shiloh no tenía problemas con su padre y que al cumplir sus 18 se mudaría con él. El plan tenía como objetivo seguir fomentando la buena relación que poseen. "(Ella) no está descontenta en la casa de Angelina, pero pronto cumplirá 18 años y desea cambiar las cosas. Además, adora a Brad y siempre ha sido la ‘niña de papá", reza la publicación.

Pero la reciente acción parece evidenciar que, al igual que sus hermanos, mantiene una relación difícil con su progenitor y han tomado partido a favor de su madre en los conflictos que aún mantienen.