miércoles 14  de  enero 2026
POLÉMICA

Aseguran que George Soros está detrás de las denuncias contra Julio Iglesias

El abogado Sergio Cebolla señala que las acusaciones han sido impulsadas por una red de organizaciones para eludir los escándalos del Partido Socialista de España

El cantante Julio Iglesias.&nbsp;

El cantante Julio Iglesias. 

Captura de pantalla/Youtube/Telefe
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- En medio de las acusaciones contra Julio Iglesias, por presuntamente agredir sexualmente a exempleadas de su mansión, surge una nueva especulación a favor del intérprete. El abogado Sergio Cebolla expuso en el programa El Mundo al Rojo que el empresario George Soros está detrás del escándalo.

El abogado señala que las acusaciones han sido impulsadas por una red de organizaciones vinculadas a Soros, las cuales han construido una narrativa que más allá del escándalo mediático que articula, no tienen sustento penal sólido.

Lee además
El cantante español Julio Iglesias canta durante el programa de televisión Telemaratón en París el 6 de diciembre de 2003.
JUSTICIA

Confirman que exempleadas de Julio Iglesias declararán ante fiscalía española
El actor Tommy Lee Jones junto a su hija Victoria Jones. 
DUELO

Revelan que Tommy Lee Jones había intentado obtener tutela temporal de su hija

El caso

El letrista establece que para poder entender la acusación penal debe conocerse el contexto jurídico, por ende destacó en el programa de Distrito Televisión, y presentado por Jesús Ángel Rojo, que es importante tomar en cuenta los detalles de cómo se han desencadenado las denuncias.

Lo primero que pone en tela de juicio es que las mismas no se presentaron al momento de haber ocurrido las presuntas agresiones ni en República Dominicana o Bahamas, países donde sucedieron, y tampoco en Estados Unidos, donde Iglesias reside desde hace años.

Aclara que la denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional española, institución que solo permite una preinvestigación sin imputación formal, según reseña el portal eldistrito.es.

"Cuando no hay pruebas suficientes, cuando existe riesgo de inadmisión o cuando no se tiene claro el encaje penal, se acude a Fiscalía", manifestó en la transmisión al tiempo que dejó clara las diferencias de una querella, la cual exige firma, responsabilidad jurídica y control judicial.

"Cortina de humo"

En este sentido, Cebolla alertó sobre la presunta estructura de financiación detrás del caso, alegando que las organizaciones de asistencia jurídica a las que recurrieron las denunciantes y el medio por el que salieron a la luz comparten los mismos líderes.

En concreto, señaló a Open Society Foundations como el vínculo entre las fundaciones activistas y medios digitales como eldiario.es.

"Cebolla recalcó que no se trata de una opinión, sino de datos públicos, contratos y relaciones de financiación documentadas, lo que a su juicio evidencia una operación coordinada: asistencia jurídica, cobertura mediática y presión política avanzando en paralelo", reseña eldistrito.es.

A su juicio, el caso ha sido expuesto a propósito y como una 'cortina de humo' para desviar la atención de escándalos de acoso y corrupción sexual que sacuden al Partido Socialista de España.

"La tesis defendida es clara: construir un marco narrativo en el que el problema parezca estructural y transversal, diluyendo responsabilidades políticas específicas y trasladando a la opinión pública la idea de que 'esto pasa en todos lados'", reza la publicación del diario digital.

Temas
Te puede interesar

Difunden fotos de Rosalía tomada de la mano de Loli Bahia en París

Chiara Ferragni absuelta de cargos de estafa por el "caso Pandoro"

Turistas rechazan el alza de precios del Louvre

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La secretaria del Departamento de Justicia Pam Bondi.
ARRESTO

El FBI allana vivienda de periodista del Washington Post

La política de aranceles del presidente Donald J. Trump ha cambiado el comercio mundial.
EEUU

Fuerte caída del déficit fiscal en el cuarto trimestre de 2025 gracias a aranceles

El expresidente de Estados Unidos, el demócrata Bill Clinton, y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, sonríen mientras el presidente Donald Trump habla después de ser juramentado como el 47º presidente en la Rotonda del Capitolio de EEUU, en Washington, DC, el 20 de enero de 2025.
Investigación

Expresidente Clinton rehúsa comparecer en una audiencia en el Congreso por el caso Epstein

Vista de Alligator Alcatraz por dentro. 
JUSTICIA

Desestiman demanda contra centro 'Alligator Alcatraz' tras acuerdo de expulsión del demandante

El presidente Donald J. Trump en conferencia de prensa tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro.
VENEZUELA

Más de 90% de venezolanos agradece a Donald Trump; 88.3% rechaza el chavismo, según encuesta

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos y el secretario de Estado Marco Rubio en la reunión con ejecutivos de la industria petrolera.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

EEUU congela tramitación de visas de inmigrante para 75 países

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La tendencia en la caída de las ventas de viviendas en Estados Unidos dio un giro en diciembre de 2025.
CONSUMO

Suben las ventas de viviendas y minoristas en EEUU

La secretaria del Departamento de Justicia Pam Bondi.
ARRESTO

El FBI allana vivienda de periodista del Washington Post

El periodista y dirigente de Voluntad Popular, Roland Carreño, detenido por el régimen de Maduro.
VENEZUELA

En libertad Roland Carreño entre otros periodistas detenidos por el régimen

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
ESTADO DEL ESTADO

DeSantis reivindica siete años de gestión y traza su agenda final