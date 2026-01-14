Aseguran que George Soros está detrás de las denuncias contra Julio Iglesias

MIAMI.- En medio de las acusaciones contra Julio Iglesias , por presuntamente agredir sexualmente a exempleadas de su mansión, surge una nueva especulación a favor del intérprete. El abogado Sergio Cebolla expuso en el programa El Mundo al Rojo que el empresario George Soros está detrás del escándalo.

El abogado señala que las acusaciones han sido impulsadas por una red de organizaciones vinculadas a Soros, las cuales han construido una narrativa que más allá del escándalo mediático que articula, no tienen sustento penal sólido.

El caso

El letrista establece que para poder entender la acusación penal debe conocerse el contexto jurídico, por ende destacó en el programa de Distrito Televisión, y presentado por Jesús Ángel Rojo, que es importante tomar en cuenta los detalles de cómo se han desencadenado las denuncias.

Lo primero que pone en tela de juicio es que las mismas no se presentaron al momento de haber ocurrido las presuntas agresiones ni en República Dominicana o Bahamas, países donde sucedieron, y tampoco en Estados Unidos, donde Iglesias reside desde hace años.

Aclara que la denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional española, institución que solo permite una preinvestigación sin imputación formal, según reseña el portal eldistrito.es.

"Cuando no hay pruebas suficientes, cuando existe riesgo de inadmisión o cuando no se tiene claro el encaje penal, se acude a Fiscalía", manifestó en la transmisión al tiempo que dejó clara las diferencias de una querella, la cual exige firma, responsabilidad jurídica y control judicial.

"Cortina de humo"

En este sentido, Cebolla alertó sobre la presunta estructura de financiación detrás del caso, alegando que las organizaciones de asistencia jurídica a las que recurrieron las denunciantes y el medio por el que salieron a la luz comparten los mismos líderes.

En concreto, señaló a Open Society Foundations como el vínculo entre las fundaciones activistas y medios digitales como eldiario.es.

"Cebolla recalcó que no se trata de una opinión, sino de datos públicos, contratos y relaciones de financiación documentadas, lo que a su juicio evidencia una operación coordinada: asistencia jurídica, cobertura mediática y presión política avanzando en paralelo", reseña eldistrito.es.

A su juicio, el caso ha sido expuesto a propósito y como una 'cortina de humo' para desviar la atención de escándalos de acoso y corrupción sexual que sacuden al Partido Socialista de España.

"La tesis defendida es clara: construir un marco narrativo en el que el problema parezca estructural y transversal, diluyendo responsabilidades políticas específicas y trasladando a la opinión pública la idea de que 'esto pasa en todos lados'", reza la publicación del diario digital.