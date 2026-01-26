Aseguran que Julio Iglesias analiza demanda multimillonaria contra Univision

El cantante español Julio Iglesias canta durante el programa de televisión Telemaratón en París el 6 de diciembre de 2003.

MIAMI.- De acuerdo a fuentes cercanas a Julio Iglesias, consultadas por el medio español Libertad Digital, el cantante estaría estudiando la posibilidad de interponer una demanda civil millonaria contra ElDiario.es y la cadena Univision por la publicación de una investigación que lo vinculaba con presuntas agresiones sexuales a dos antiguas empleadas.

El polémico caso dio un giro radical tras la decisión de la fiscalía española de archivar la investigación preprocesal que pesaba en su contra. Las denuncias por presuntos delitos de agresión sexual , trata de personas y vulneración de derechos laborales en 2021 fueron desestimadas el viernes 23 de enero.

El Ministerio Público tomó esta decisión tras escuchar el testimonio de las denunciantes por videoconferencia, concluyendo, en sintonía con la defensa liderada por el abogado José Antonio Choclán, que no existen elementos suficientes para sostener una acusación formal.

Ahora, el equipo jurídico del cantante valora reclamar una indemnización por vulneración del derecho al honor y a la propia imagen que podría alcanzar los 200 millones de dólares.

Desde su círculo íntimo describen al intérprete como un hombre profundamente indignado y afectado emocionalmente por lo que considera un daño irreversible a su reputación internacional, así lo reportó Libertad Digital.

La estrategia legal de la defensa se centra en criticar duramente el tratamiento mediático que recibió el caso. Los abogados denuncian que se utilizaron recursos dramáticos, como el uso de voces de actrices para recrear testimonios anónimos, lo que a su juicio se aleja de los estándares de información veraz.

Además, señalan que el impacto global de la noticia, con miles de artículos publicados en países como Estados Unidos, Italia y México, es una prueba incuestionable del perjuicio causado. El equipo de Iglesias sostiene que el archivo de la Fiscalía refuerza su posición para exigir responsabilidades ante lo que califican como una difusión irresponsable de acusaciones falsas.

Caso archivado

La fiscalía española anunció que la decisión de archivar la denuncia hecha ante la justicia española al no ser competente para investigar hechos ocurridos en las Bahamas y la República Dominicana.

"Se procede al archivo de las presentes diligencias de investigación (...) por falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto la falta de competencia de la fiscalía para iniciar las pesquisas", indicó el Ministerio Público en un comunicado.

Tras analizar la denuncia, la fiscalía indicó que no podía abrir una investigación, ya que las víctimas son extranjeras y no residen en España, el acusado (que vive entre Miami, Dominicana y Bahamas) tampoco está en España y los presuntos hechos ocurrieron "en países plenamente competentes" para indagarlos judicialmente.

El artista de 82 años, quien defendió su inocencia, había pedido el archivo de la denuncia presentada por sus dos exempleadas.