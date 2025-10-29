miércoles 29  de  octubre 2025
Aseguran que la relación de Katy Perry y Justin Trudeau es seria

Recientemente, la pareja asistió a un espectáculo de cabaret en el Crazy Horse París, una cita en la que la estrella pop celebraba su cumpleaños

La cantante Katy Perry y el exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

La cantante Katy Perry y el exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau. 

Captura de pantalla/Youtube/The Daily Scope
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- A pocos días de que Katy Perry y Justin Trudeau protagonizaran una primera aparición juntos, una fuente cercana al político canadiense aseveró que no se trata de un romance fugaz y que ambos buscan que la relación avance hacia un futuro prometedor.

“Esta relación ya es bastante seria y definitivamente avanza en esa dirección”, dijo el informante a la revista People. "Son una pareja muy unida y se ven tan a menudo como pueden”.

Romance

La relación de la cantante y el exprimer ministro de Canadá a sorprendido a muchos. Ambos fueron vistos juntos por primera vez en julio, cuando cenaron en el restaurante Le Violon en Montreal, Canadá. Entonces, también trascendió que previamente habían paseado por las calles de la ciudad.

Aunque en el momento no surgieron detalles comprometedores, posteriormente Justin asistió al concierto que Katy Perry ofreció en Montreal, como parte de su gira Lifetimes. El político no estuvo solo, durante la velada estuvo acompañado de su hija, Ella-Grace.

Sin embargo, luego de meses de especulaciones, el Daily Mail reveló fotografías que mostraban a la cantante estadounidense y al político besándose en un yate en la costa de Santa Bárbara, California. En las imágenes, la intérprete de 40 años lucía un traje de baño negro mientras la pareja se abrazaba en la cubierta superior.

Recientemente, hicieron su primera aparición pública al asistir a un espectáculo de cabaret en el Crazy Horse París, una cita en la que la estrella pop celebraba su cumpleaños.

