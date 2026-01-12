Aseguran que Meghan Markle acompañará al príncipe Harry a Reino Unido en verano

Los duques de Sussex, Harry y Meghan Markle, durante su visita a Cartagena de Indias, Colombia.

MIAMI.- Meghan Markle podría unirse al príncipe Harry en el Reino Unido este verano, por primera vez desde 2022. Se espera que el duque de Sussex esté en Birmingham, Inglaterra, para las celebraciones del primer aniversario del inicio de sus Juegos Invictus.

Sin embargo, sus esperanzas de que Meghan lo acompañe probablemente dependan de si se le concede la mejora de su seguridad en su país natal. Actualmente se está llevando a cabo una revisión al respecto.

En la mayoría de las ediciones anteriores de estos juegos de estilo paralímpico, el príncipe Harry ha estado acompañado por su esposa. Ella también ha asistido a los eventos de promoción previos, como el de Vancouver, Canadá, en febrero de 2024. Ambos estuvieron también en Düsseldorf, Alemania, para los eventos de un año antes del inicio de los juegos en septiembre de 2022.

Aún no se ha tomado una decisión sobre si la duquesa de Sussex estará en Birmingham para las celebraciones en julio, pero un factor clave será si el príncipe Harry consigue su deseo de obtener mayor protección.

Seguridad

El príncipe Harry, quien lleva tiempo luchando por la restitución de su protección de seguridad completa desde que se apartó de la familia real en 2020, ha dejado claro en varias entrevistas que no se siente seguro trayendo a su esposa y a sus dos hijos.

"La seguridad siempre será un factor determinante en esto", declaró una fuente al periódico The Sun on Sunday el 11 de enero.

El duque de Sussex y su equipo están a la espera de la decisión sobre si se restablecerá la seguridad completa para él y su familia durante su visita al Reino Unido.

Si bien las personas cercanas a él se muestran optimistas de que la decisión será a su favor y que se implementará un nuevo dispositivo de seguridad, afirmando que hay señales "positivas" por parte del gobierno británico, es poco probable que se tome una decisión antes de su próxima visita el 19 de enero.

Meghan estuvo por última vez en el Reino Unido con motivo de los funerales de la abuela de Harry, la reina Isabel, en septiembre de 2022.