lunes 12  de  enero 2026
Aseguran que Meghan Markle acompañará al príncipe Harry a Reino Unido en verano

El duque y la duquesa de Sussex no han estado juntos en el país de nacimiento del hijo menor de Carlos III desde 2022

Los duques de Sussex, Harry y Meghan Markle, durante su visita a Cartagena de Indias, Colombia.&nbsp;

AFP/ Andrés Castilla/ Vicepresidencia de Colombia
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Meghan Markle podría unirse al príncipe Harry en el Reino Unido este verano, por primera vez desde 2022. Se espera que el duque de Sussex esté en Birmingham, Inglaterra, para las celebraciones del primer aniversario del inicio de sus Juegos Invictus.

Sin embargo, sus esperanzas de que Meghan lo acompañe probablemente dependan de si se le concede la mejora de su seguridad en su país natal. Actualmente se está llevando a cabo una revisión al respecto.

El príncipe Harry, duque de Sussex, saluda al salir del Tribunal Superior, en el centro de Londres, el 8 de abril de 2025, tras una audiencia sobre la decisión del gobierno británico de reducir su seguridad personal durante sus visitas al Reino Unido.
Príncipe Harry podría recuperar seguridad armada en Reino Unido
El exfutbolista inglés David Beckham y su esposa Victoria Beckham posan en la alfombra roja con sus hijos Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckham, Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz Beckham, en el estreno de Beckham en Londres el 3 de octubre de 2023.
Brooklyn Beckham se comunica con sus padres a través de abogados

En la mayoría de las ediciones anteriores de estos juegos de estilo paralímpico, el príncipe Harry ha estado acompañado por su esposa. Ella también ha asistido a los eventos de promoción previos, como el de Vancouver, Canadá, en febrero de 2024. Ambos estuvieron también en Düsseldorf, Alemania, para los eventos de un año antes del inicio de los juegos en septiembre de 2022.

Aún no se ha tomado una decisión sobre si la duquesa de Sussex estará en Birmingham para las celebraciones en julio, pero un factor clave será si el príncipe Harry consigue su deseo de obtener mayor protección.

El príncipe Harry, quien lleva tiempo luchando por la restitución de su protección de seguridad completa desde que se apartó de la familia real en 2020, ha dejado claro en varias entrevistas que no se siente seguro trayendo a su esposa y a sus dos hijos.

"La seguridad siempre será un factor determinante en esto", declaró una fuente al periódico The Sun on Sunday el 11 de enero.

El duque de Sussex y su equipo están a la espera de la decisión sobre si se restablecerá la seguridad completa para él y su familia durante su visita al Reino Unido.

Si bien las personas cercanas a él se muestran optimistas de que la decisión será a su favor y que se implementará un nuevo dispositivo de seguridad, afirmando que hay señales "positivas" por parte del gobierno británico, es poco probable que se tome una decisión antes de su próxima visita el 19 de enero.

Meghan estuvo por última vez en el Reino Unido con motivo de los funerales de la abuela de Harry, la reina Isabel, en septiembre de 2022.

La secretaria del prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt.
EEUU

La Casa Blanca: Trump mantiene como "una opción" los ataques aéreos contra Irán para detener la represión

El gobernador de Florida, Ron DeSantis.
FLORIDA

DeSantis propone sesión especial para impulsar rebaja histórica al impuesto a la propiedad

Trump envió un mensaje al régimen en Cuba, el 11 de enero de 2026, tras compartir una publicación que apuntaba a Marco Rubio como el nuevo presidente de la isla. 
REACCIONES

Trump endurece su mensaje contra el régimen cubano y la comunidad en Miami reacciona con esperanza y urgencia

El dictador cubano, Miguel Dïaz-Canel.
DIPLOMACIA

Díaz-Canel rechaza algún tipo de conversación con EEUU en respuesta a advertencia de Trump

Imagen referencial. 
ALERTA

Hospitales del sur de Florida enfrentan saturación por incremento en casos de gripe

