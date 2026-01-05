Príncipe Harry podría recuperar seguridad armada en Reino Unido

El príncipe Harry, duque de Sussex, saluda al salir del Tribunal Superior, en el centro de Londres, el 8 de abril de 2025, tras una audiencia sobre la decisión del gobierno británico de reducir su seguridad personal durante sus visitas al Reino Unido.

MIAMI.- Fuentes cercanas a la familia real han declarado a la revista People que hay señales "positivas" por parte del gobierno con respecto a la posibilidad de revertir la decisión de no concederle seguridad al príncipe Harry , y se muestran cautelosamente optimistas de que se apruebe la mejora de su protección.

Esto se produce tras un informe que indica que una revisión oficial ha concluido que Harry cumple los criterios para ser incluido en el programa de seguridad financiado por los contribuyentes.

Después de varios años de gestiones por parte del duque de Sussex, incluyendo una sonada batalla legal que perdió, se autorizó una revisión exhaustiva en diciembre.

Esto implicó que el organismo encargado de elaborar la lista de personas que reciben protección, el comité ejecutivo de la realeza y las personalidades importantes (RAVEC), realizara una evaluación oficial de riesgos. RAVEC está compuesto por miembros del Ministerio del Interior, la Policía Metropolitana y la Casa Real.

"Solo un trámite"

El 4 de enero, el periódico The Mail on Sunday informó que el comité había concluido que se cumplían los criterios para las medidas de seguridad de alto nivel.

“Ahora es solo un trámite. Fuentes del Ministerio del Interior han indicado que la seguridad de Harry está garantizada”, declaró una fuente cercana al príncipe.

Ahora se cree que, salvo una intervención de última hora por parte de sus opositores, al duque se le concederán los guardaespaldas armados y el apoyo institucional que recibía cuando era miembro activo de la familia real.

Harry perdió su protección de seguridad completa cuando él y su esposa Meghan Markle se apartaron de sus funciones reales en 2020. En mayo de 2025, perdió una apelación sobre este asunto. Durante el juicio, se reveló que ni él ni Meghan ni su familia habían sido objeto de una evaluación de seguridad desde 2019.

Sin embargo, en octubre de 2025, el hijo menor de Carlos III hizo un nuevo intento, presentando una solicitud personal a la ministra del gobierno británico encargada de la policía y la prevención del delito en Gran Bretaña, la ministra del Interior Shabana Mahmood.