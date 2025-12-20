sábado 20  de  diciembre 2025
REALEZA

Duques de Sussex comparten postal navideña con Archie y Lilibeth

La revista People informó que la imagen fue tomada en la casa familiar de Montecito, California, este mes

El príncipe Harry, duque de Sussex, y su esposa Meghan Markle reaccionan mientras asisten a un espectáculo durante una visita al Centro Nacional de las Artes en Bogotá el 15 de agosto de 2024.

AFP/Raúl Arboleda
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- El príncipe Harry y Meghan Markle, duques de Sussex, compartieron la postal navideña con la que desean a sus seguidores unas felices fiestas decembrinas.

La fotografía muestra a la pareja compartiendo con sus hijos, el príncipe Archie, de seis años, y la princesa Lilibeth, de cuatro, en un pequeño puente de troncos y piedras que atraviesa un arroyo. Meghan se inclina y le toma la mano a su hija, mientras abraza a Harry.

"¡Felices fiestas! De nuestra familia a la suya", reza el mensaje que acompaña a la feliz familia. en la foto, que mostraba al cuarteto al aire libre en un pequeño puente sobre un arroyo.

La revista People informó que la imagen fue tomada en la casa familiar de Montecito, California, este mes.

"Una imagen publicada previamente de Meghan y la princesa Lilibet también las muestra en el pequeño puente, y Meghan también apareció en un entorno similar en una foto compartida para su marca As Ever", explica la revista.

Postal de los príncipes de Gales

La postal de los duques llega días después de que el príncipe William y Kate Middleton compartieran también su tradicional fotografía familiar deseando a sus seguidores una feliz navidad.

La fotografía fue tomada por Josh Shinner en abril de 2025, tres meses después de que Kate Middleton anunciara que se encontraba en remisión tras luchar durante el 2024 contra el cáncer.

Según la revista People, la foto es de la misma sesión que realizó la familia para compartir los retratos del príncipe William y el príncipe George en el día del padre y en su cumpleaños, respectivamente.

