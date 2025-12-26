viernes 26  de  diciembre 2025
CELEBRIDADES

Nicole Kidman celebra primera Navidad sin Keith Urban en Australia

Una fuente cercana reveló que la actriz está encantada de celebrar las fiestas en su país natal junto a sus dos hijas, Sunday Rose y Faith Margaret

La actriz australiana Nicole Kidman posa en la alfombra roja de la proyección en el Festival de Venecia del filme Babygirl

La actriz australiana Nicole Kidman posa en la alfombra roja de la proyección en el Festival de Venecia del filme Babygirl

AFP/ Alberto Pizzoli
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Nicole Kidman regresó a casa para celebrar las fiestas. Se dio a conocer recientemente que la actriz viajó a Australia con sus hijas Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14, para pasar su primera Navidad desde su divorcio de Keith Urban.

Una fuente cercana reveló a la revista People que Kidman está encantada de celebrar las fiestas en su país natal.

Lee además
Perry Bamonte, de The Cure, actuó en el North Island Credit Union Amphitheatre el 20 de mayo de 2023 en Chula Vista, California. El guitarrista y tecladista de The Cure, Perry Bamonte, falleció a los 65 años, según anunció la legendaria banda británica de rock gótico el viernes 26 de diciembre.
OBITUARIO

Muere Perry Bamonte, histórico guitarrista y tecladista de The Cure
Jakapong Anne Jakrajutatip, directora ejecutiva de JKN Global Group, llega al escenario durante el Miss Universe Extravaganza, tras la adquisición de la franquicia Miss Universe por parte de JKN, en Bangkok, el 7 de noviembre de 2022. 
CONTROVERSIA

Tailandia congela activos de copropietaria de Miss Universo, Anne Jakrajutatip

"Esto era todo lo que deseaba después de un otoño tan ajetreado. Solo quería celebrar la Navidad en casa. Está muy contenta", comentó la fuente.

Esta semana se vio a la actriz de Baby Girl sonriendo en una fiesta de Nochebuena junto a sus dos hijas, en fotografías que captaron la atención debido a que la estrella de cine usaba su cabello rizado natural.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Page Six (@pagesix)

Tras casi 20 años de matrimonio, la ganadora del Óscar solicitó el divorcio del cantante de música country el 30 de septiembre, alegando diferencias irreconciliables.

Otra fuente cercana afirmó que la protagonista de Big Little Lies se encuentra bien a pesar de todo. "Se ha mantenido muy positiva y centrada en las cosas por las que está agradecida. ¡Y son muchísimas! Se siente muy afortunada".

Kidman también es madre de Connor, de 30 años, y Bella, de 32, fruto de su anterior matrimonio con Tom Cruise.

Acuerdo de custodia

Documentos judiciales revelaron que la expareja acordó un plan de crianza que incluye abstenerse de hablar negativamente el uno del otro o de sus respectivas familias.

El plan establece que la expareja fomentará que cada hijo siga queriendo al otro progenitor y se sienta a gusto en ambas familias. Tanto Kidman como Urban también debían asistir a un seminario sobre crianza en un plazo de 60 días a partir de la presentación de la solicitud de divorcio.

Según los documentos, Kidman fue designada como la progenitora con la custodia principal, pasando 306 días al año con las niñas, mientras que Urban las tendrá 59 días al año.

Temas
Te puede interesar

Lindsay Casinelli: "Dios no me ha abandonado"

Kylie Jenner incluye a Timothee Chalamet en tradición familiar navideña

Miami y su vibrante vida cultural en 2025

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un grupo de migrantes es procesado por agentes de la Patrulla Fronteriza después de cruzar el río ilegalmente, el 4 de febrero de 2024 en las afueras de Eagle Pass, Texas.
Acuerdo

República de Palau acepta acoger a migrantes expulsados de EEUU que no hayan cometido delitos

El Heliicoide, principal centro de detención arbitraria de presos políticos del régimen de Maduro, Venezuela.
VENEZUELA

Régimen excarcela a casi cien presos políticos poselectorales mientras mantiene a centenares en sus mazmorras

El secretario de Estado de EEUU Marco Rubio y el ministro de Exteriores de Brasil Mauro Vieira, el 16OCT25 en la Casa Blanca en Washington.
Informe Otálvora

Gobierno Trump aprieta con Maduro y afloja con Lula

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su residencia en Mar-a-lago, Palm Beach, Florida.
Mensaje

Trump felicita en Navidad a los "sinvergüenzas que adoraban" a Epstein: "Todos son demócratas"

El centrocampista portugués #08 del Manchester United, Bruno Fernandes, aplaude a la multitud al final del partido de fútbol de la Premier League inglesa entre el Manchester United y el Bournemouth en Old Trafford en Manchester, noroeste de Inglaterra, el 15 de diciembre de 2025. 
Fútbol

Por qué la Premier League rompió la histórica tradición del fútbol en Boxing Day

Te puede interesar

El presidente Donald Trump da la bienvenida al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, a su llegada para una reunión en la Casa Blanca en Washington, D.C., el 17 de octubre de 2025.
Negociaciones

Trump y Zelenski se reúnen en Florida para discutir plan de paz; Rusia inconforme con el nuevo texto

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El secretario de Estado de EEUU Marco Rubio y el ministro de Exteriores de Brasil Mauro Vieira, el 16OCT25 en la Casa Blanca en Washington.
Informe Otálvora

Gobierno Trump aprieta con Maduro y afloja con Lula

Imagen de referencia de un carro patrullero de la policía de Hollywood. 
POLICÍA

Hallazgo de un cuerpo en la playa activa investigación en Hollywood Beach

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su residencia en Mar-a-lago, Palm Beach, Florida.
Mensaje

Trump felicita en Navidad a los "sinvergüenzas que adoraban" a Epstein: "Todos son demócratas"

Por su historia, peregrinos cristianos, turistas judíos o turistas en general de Israel o de otras partes del mundo, visitan Nazaret especialmente durante la temporada navideña. 
ISRAEL

Desde Nazaret, donde nació Jesús, un mensaje de paz y humanidad