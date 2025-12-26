Nicole Kidman celebra primera Navidad sin Keith Urban en Australia

La actriz australiana Nicole Kidman posa en la alfombra roja de la proyección en el Festival de Venecia del filme Babygirl

MIAMI.- Nicole Kidman regresó a casa para celebrar las fiestas. Se dio a conocer recientemente que la actriz viajó a Australia con sus hijas Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14, para pasar su primera Navidad desde su divorcio de Keith Urban .

Una fuente cercana reveló a la revista People que Kidman está encantada de celebrar las fiestas en su país natal.

"Esto era todo lo que deseaba después de un otoño tan ajetreado. Solo quería celebrar la Navidad en casa. Está muy contenta", comentó la fuente.

Esta semana se vio a la actriz de Baby Girl sonriendo en una fiesta de Nochebuena junto a sus dos hijas, en fotografías que captaron la atención debido a que la estrella de cine usaba su cabello rizado natural.

Tras casi 20 años de matrimonio, la ganadora del Óscar solicitó el divorcio del cantante de música country el 30 de septiembre, alegando diferencias irreconciliables.

Otra fuente cercana afirmó que la protagonista de Big Little Lies se encuentra bien a pesar de todo. "Se ha mantenido muy positiva y centrada en las cosas por las que está agradecida. ¡Y son muchísimas! Se siente muy afortunada".

Kidman también es madre de Connor, de 30 años, y Bella, de 32, fruto de su anterior matrimonio con Tom Cruise.

Acuerdo de custodia

Documentos judiciales revelaron que la expareja acordó un plan de crianza que incluye abstenerse de hablar negativamente el uno del otro o de sus respectivas familias.

El plan establece que la expareja fomentará que cada hijo siga queriendo al otro progenitor y se sienta a gusto en ambas familias. Tanto Kidman como Urban también debían asistir a un seminario sobre crianza en un plazo de 60 días a partir de la presentación de la solicitud de divorcio.

Según los documentos, Kidman fue designada como la progenitora con la custodia principal, pasando 306 días al año con las niñas, mientras que Urban las tendrá 59 días al año.