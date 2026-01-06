martes 6  de  enero 2026
Nicole Kidman y Keith Urban llegan a acuerdo de divorcio

Sobre la crianza de sus hijas, las jóvenes residirán principalmente en la casa de Kidman. Mientras que 59 días al año podrán pasar tiempo con Keith

Keith Urban y Nicole Kidman asisten a la 60.ª edición de los Premios de la Academia de la Música Country en el Hotel Omni Frisco de The Star el 8 de mayo de 2025 en Frisco, Texas.

AFP/ Jason Kempin / Vía Getty Images
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Nicole Kidman y Keith Urban han llegado a un acuerdo de divorcio. Según informó la revista People, la conciliación fue presentada este martes 6 de enero, apenas tres meses después de que la intérprete de The Perfect Couple presentara la solicitud de divorcio por diferencias irreconciliables.

Según documentos judiciales obtenidos por la revista, la actriz y el cantante acordaron renunciar a todos los derechos de manutención de los hijos y del cónyuge. Además, cada uno asumirá sus propios honorarios y gastos legales.

Crianza compartida

Respecto al plan de crianza para sus hijas, Faith, de 15 años, y Sunday, de 17, ambos deberán: "comportarse entre sí y con cada niña de manera que se les brinde una relación amorosa, estable, consistente y enriquecedora", reza parte del acuerdo.

"No hablarán mal el uno del otro ni de los miembros de la familia del otro progenitor. Animarán a cada hijo a seguir queriendo al otro progenitor y a sentirse cómodo en ambas familias", destaca.

En este sentido, se especificó que las jóvenes residirán principalmente en la casa de Kidman. Mientras que 59 días al año podrán pasar tiempo con Keith, alternando los fines de semanas, desde las 10 de la mañana del sábado hasta las 6 de la tarde del domingo.

Ambos padres tienen la responsabilidad conjunta de tomar decisiones importantes que afectan a la vida de sus hijas.

Tras darse a conocer la separación, se informó que ambos famosos han priorizado el bienestar de sus hijas. "Sus hijas viven con Nicole, pero pasan todo el tiempo que quieren con Keith. No hay drama", dijo una fuente a People.

