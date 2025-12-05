Aseguran que Nodal demandó a Cazzu por manutención de su hija

MIAMI.- Las diferencias entre Christian Nodal y Cazzu aparentemente siguen escalando. Presuntamente, el cantante sonorense interpuso una demanda contra la intérprete argentina relacionada a la manutención de la pequeña Inti de dos años.

Según información del programa mexicano Ventaneando, se trata de una demanda civil en un juzgado familiar de Jalisco, México. "Tenemos los datos de que Christian Nodal demandó ya a Cazzu", dijo Pati Chapoy.

Presuntamente, en los documentos a los que tuvo acceso el programa, el intérprete presentó las pruebas de los depósitos realizados a Cazzu por concepto de alimentos para la niña.

"Afirmando que ha aportado más de 12 millones de pesos mexicanos (unos 700 mil dólares) a la madre de su hija en un lapso de 13 meses, y destaca que los pagos se entregaron por conducto de terceros y que por instrucción expresa de Cazzu todo fue en efectivo, pues ella sólo accedía a recibirlo así en su natal Argentina", señaló el magazine televisivo.

Chapoy también expuso que Cazzu le solicitó a Nodal que en adelante le entregue personalmente un millón de pesos mexicanos mensuales en efectivo. A su juicio, la estrategia de la cantante es recibir el dinero completo. "Pues para que Hacienda de Argentina no se diera cuenta y ella recibiera el dinero completo", manifestó.

Conflicto

En agosto, Cazzu expuso que no estaba conforme con el monto de manutención que recibía para Inti. "No tenemos, la verdad, un acuerdo que yo considere justo, porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo y bueno", dijo en Despierta América.

Tras las declaraciones, Nodal emitió un comunicado en el que señaló que sí cumplía con un pago justo, alegando que había enviado millones de pesos mexicanos.

Sin embargo, Cazzu no se quedó callada y en el programa El Gordo y La Flaca dijo: “Que me digan a dónde fueron, por favor”.