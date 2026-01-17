Ashton Kutcher envía inesperado mensaje a exesposa, Demi Moore

La actriz estadounidense Demi Moore llega a la 82ª edición anual de los Premios Globo de Oro en el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California, el 5 de enero de 2025.

MIAMI.- Ashton Kutcher sorprendió al hacer un inesperado comentario público sobre su exesposa, Demi Moore . Kutcher elogió a la actriz ganadora del Globo de Oro por su película de terror de 2024, The Substance, durante la promoción de su nueva serie para FX, The Beauty.

Esto ocurrió en una reciente entrevista con Entertainment Tonight junto a sus coprotagonistas Anthony Ramos y Jeremy Pope.

"Quiero decir, en primer lugar, la actuación de Demi en The Substance, obviamente recibió elogios extraordinarios. Estoy muy orgulloso de ella, lo hizo de maravilla", dijo Kutcher durante la entrevista, después de que él medio señalara que su proyecto está recibiendo muchas comparaciones con la película de Moore.

Por el film, la actriz ganó premios en los Globos de Oro, los Critics Choice Awards y el premio del Sindicato de Actores en 2025 por su actuación como una actriz que consume una droga ilícita llamada "la sustancia" que le permite pasar la mitad de su tiempo como una versión más joven y hermosa de sí misma. También estuvo nominada a un Óscar.

Relación

Los actores comenzaron su relación en 2003 y se casaron en 2005. Anunciaron su separación en noviembre de 2011 y formalizaron su divorcio unos dos años después.

Si bien Moore aseguró que Kutcher le fue infiel en sus memorias de 2019, Inside Out, la pareja parece mantener una relación amigable hoy en día.

En 2020, Kutcher dijo que él y Moore no guardan "ningún resentimiento" entre ellos. Aunque afirmó que la expareja no se frecuenta" dijo que se esfuerza por mantenerse en contacto con las tres hijas de Moore: Rumer, de 37 años, Scout, de 34, y Tallulah, de 31, fruto de su matrimonio con Bruce Willis.

“Ayudé a criar a estas chicas durante su adolescencia. Las quiero mucho. Nunca dejaré de quererlas, respetarlas, honrarlas y apoyarlas para que tengan éxito en todo lo que se propongan”, aseguró.