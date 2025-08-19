martes 19  de  agosto 2025
Aubrey Plaza se sincera sobre el dolor que siente tras la muerte de su esposo

La actriz comparó el dolor que ha experimentado con la película The Gorge (2025), y señaló que el sentimiento está constantemente con ella

La actriz Aubrey Plaza y el director Jeff Baena asisten al estreno de The Little Hours durante el primer día del Festival de Cine de Sundance 2017 en el Library Center Theater el 19 de enero de 2017 en Park City, Utah. &nbsp;

La actriz Aubrey Plaza y el director Jeff Baena asisten al estreno de "The Little Hours" durante el primer día del Festival de Cine de Sundance 2017 en el Library Center Theater el 19 de enero de 2017 en Park City, Utah.

 

AFP/Michael loccisano/Getty Images
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- La actriz Aubrey Plaza abordó cómo ha lidiado con el dolor de perder a su esposo, Jeff Baena. Fue durante su participación en el podcast Good Hang, de Amy Poehler, donde la intérprete reflexionó sobre el duelo y cómo ha hecho frente a la vida tras el suicidio del cineasta.

"Solo para dejarlo en claro, la gente quiere verte y quiere ver cómo estás, te aman. Has tenido un año terrible, terrible y trágico. Perdiste a tu esposo, has estado lidiando con eso y has buscado todo tipo de maneras de sentirte y encontrar apoyo", dijo Poehler, luego de comentar que el perro de la actriz ha sido su compañero de terapia.

"En nombre de todos los que creen conocerte, y de quienes sí te conocen, ¿cómo te sientes hoy?", preguntó la comediante.

Ante la pregunta, Plaza manifestó sentirse contenta por poder compartir con su amiga en el podcast.

"En este preciso instante, me siento feliz de estar contigo... En general, estoy aquí y funcionando. Me siento muy agradecido de poder moverme por el mundo. Creo que estoy bien, pero es como una lucha diaria, obviamente", aseveró.

Aubrey comparó el dolor que ha experimentado con la película The Gorge (2025).

"Es una analogía muy tonta, y en cierto punto fue una broma, pero lo digo en serio. ¿Viste la película The Gorge ? Es como una película de extraterrestres o algo así con Miles Teller. En la película, hay un acantilado a un lado y otro al otro, y luego un desfiladero en el medio, lleno de monstruos que intentan atraparlos. Juro que cuando lo vi, pensé: 'Eso se parece a mi dolor... o a lo que podría ser el dolor'", explicó.

"Siempre hay un océano inmenso de horror, ahí mismo, y puedo verlo. A veces solo quiero sumergirme en él, estar dentro de él. A veces solo lo miro, y a veces intento alejarme de él. Pero siempre está ahí", agregó.

Muerte de Jeff Baena

Jeff Baena, cineasta y esposo de la actriz Aubrey Plaza, fue hallado sin vida en su casa de Los Ángeles, la mañana del viernes 3 de enero.

El asistente del director de 47 años lo halló inconsciente en su domicilio alrededor de las 10:30 a.m.. Pese a que llamó a emergencias, los paramédicos no pudieron hacer nada pues ya había fallecido. Las autoridades revelaron que la hipótesis que se manejaba en ese momento apuntaba a que el cineasta se había quitado la vida.

El domingo 5 de enero, la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles confirmó que se trató de un suicidio.

Trayectoria

Jeff Baena nació el 29 de junio de 1977 en Miami, Florida, donde también creció.

Su pasión por el cine lo llevaron a mudarse a Nueva York para estudiar en la Escuela de Cine, y posteriormente se mudó a Los Ángeles para perseguir sus sueños.

Incursionó en Hollywood como asistente de producción para los directores Robert Zemeckis (Forrest Gump, El Náufrago o Volver al futuro) y David O. Russell (El luchador o Tres Reyes Magos), con quien Baena coescribió el guion del filme I Heart Huckabees (2004), protagonizada por Dustin Hoffman y Lily Tomlin.

Fue en 2014 cuando debutó con el proyecto Life After Beth, una comedia de terror protagonizada por su entonces novia Aubrey Plaza. Otros títulos del cineasta que destacaron fue Joshy (2016), The Little Hours (2017) y Horse Girl (2020).

En mayo de 2021, Plaza reveló, por medio de una publicación en Instagram, que ella y el director se habían casado tras una década de romance.

