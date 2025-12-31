miércoles 31  de  diciembre 2025
Autoridades aseguran que Tylor Chase ha rechazado múltiples ofertas de ayuda

El jefe de la policía de Riverside alegó que Chase ha recibido oportunidades de ayuda para su situación, pero al último minuto las rechaza

Tylor Chase, exestrella de Nickelodeon.

Captura de pantalla/Instagram/@soggywaffles.ww
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Luego de que se diera a conocer que la exestrella de Nickelodeon Tylor Chase, miembro del reparto de la serie Ned's Declassified, la Policía de de Los Ángeles han compartido información sobre el hombre de 36 años, en medio de acusaciones sobre negligencia por parte de las autoridades.

“Lo que estamos viendo con Tylor es, lamentablemente, algo que vemos a diario, no solo en Riverside, sino en toda California. Los videos que circulan en línea muestran claramente que está lidiando con el abuso de sustancias y una enfermedad mental sin tratamiento", comentó a la revista People el jefe de policía de Riverside, Larry González.

"El desafío radica en que nuestro sistema de salud mental actual se basa principalmente en la decisión personal. Incluso cuando alguien está claramente en crisis, debe aceptar los servicios voluntariamente a menos que se cumplan requisitos legales muy específicos", enfatizó.

González destacó que Chase ha recibido en varias oportunidades opciones de ayuda para su situación por parte de un equipo de crisis de salud mental y la policía, mucho antes de que se hiciera viral su condición y que los actores Shaun Weiss y Daniel Curtis Lee expusieran que le estaban ofreciendo apoyo.

Sin embargo, Tylor se ha negado.

“Mucho antes de la reciente atención pública, y desde entonces, los equipos de extensión han estado en contacto frecuente con Tylor y le han ofrecido servicios en repetidas ocasiones. Ha estado muy cerca de aceptar ayuda, pero en última instancia, ese último paso lo debe dar él mismo, y en este punto ha rechazado esos servicios”, manifestó.

Custodia de las autoridades

En redes sociales se ha cuestionado por qué las autoridades de California no toman la custodia de Chase con el fin de que pueda recibir los tratamientos que requiere.

No obstante, González añade: "Los arrestos por posesión de drogas o estar bajo la influencia de ellas son sólo delitos menores en California".

"Esos cargos se consideran no violentos, y debido a una orden judicial federal que aborda el hacinamiento carcelario en el condado de Riverside, las personas suelen ser liberadas rápidamente sin acceso a tratamiento, lo que las devuelve al punto inicial. El mismo ciclo se da en el sistema de salud mental. Sin un internamiento voluntario ni el cumplimiento de los estrictos criterios legales para el tratamiento involuntario, las personas son liberadas de nuevo a la calle, a menudo sin atención continua. Es un ciclo frustrante y desgarrador que pone de relieve las profundas deficiencias en la forma en que, como sociedad, abordamos la salud mental, las adicciones y la falta de vivienda".

En este sentido, el jefe de policía de Riverside recuerda que la situación del exactor no es única y que en California son muchas las personas que atraviesan las mismas dificultades sin lograr que accedan a rehabilitación.

"La situación de Tylor no es única. Refleja lo que vemos a diario entre tantas personas sin hogar en nuestra comunidad".

