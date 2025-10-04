Autoridades capturan a presuntos responsables del asesinato de B King

MIAMI.- Las autoridades mexicanas han capturado a los presuntos responsables del asesinato de los músicos colombiano, B King y al Dj Regio Clown. Así lo informo el programa mexicano ¡Siéntese Quien Pueda!.

Según el periodista Alex Rodríguez, las autoridades han capturado a seis personas, cuatro colombianas y dos mexicanas. Sin embargo, los responsables de la investigación aún no han podido demostrar que hayan participado en el crimen.

La actriz venezolana Angie Miller, quien también era sospechosa del crimen, fue liberada el 2 de octubre por falta de pruebas.

"Acabamos de hablar con la fiscalía y aunque de momento no van a hacer pública esta información, ya tienen a los responsables, saben con nombres y apellidos quienes le hicieron eso a DJ Regio y también a Bayron", dijo el periodista.

Igualmente, agregó que presuntamente el crimen estaba vinculado a actividades ilícitas.

"Esto lo suelen hacer los grupos delincuenciales, precisamente cuando estos se quieren vengar porque quieren marcar el territorio (…) Al parecer, éstos (DJ Regio Clown y B King) estaban haciendo un negocio en un lugar que no debían y por eso les hicieron eso".

Reacciones de la familia

El cuerpo de los músicos fue extraditado a Medellín, y los medios reseñan que B King fue sepultado el 2 de octubre.

No obstante, la madre del músico sostiene que Bayron Sánchez, nombre de pila del intérprete, había sido contratado para presentarse en un show junto al Dj, que alega no conocía.

"No, no lo conocía. No sabía quién era. No lo conocía, o sea, nunca lo conoció… nunca, jamás. Ya cuando él llega (a México), Regio lo recoge en el aeropuerto y ya se conocen", dijo en el podcast Más Allá del Silencio.

En este sentido, Estefanía Agudelo, hermana de B-King, manifestó que tiene dudas sobre la contratación. "Pues sí nos imaginamos que pudo haber sido una trampa, porque pues, son muchas cosas inconclusas, como que, ¿un festival de electrónica? Mi hermano cantaba reguetón".