martes 14  de  abril 2026
CONTROVERSIA

Katy Perry envía mensaje a fanáticos tras acusación de agresión sexual

El mensaje fue publicado después de que Rose, de 40 años, denunciara en Threads que Perry presuntamente la había agredió sexualmente en una discoteca

Katy Perry se presenta en el escenario durante el Katy Perry The Lifetimes Tour 2025 en la Arena CDMX el 23 de abril de 2025 en la Ciudad de México, México.

Katy Perry se presenta en el escenario durante el Katy Perry The Lifetimes Tour 2025 en la Arena CDMX el 23 de abril de 2025 en la Ciudad de México, México.

AFP/Theo Wargo vía Getty Images

MIAMI.- Katy Perry se ha pronunciado en redes sociales luego de que la actriz Ruby Rose la acusara de haberla agredido sexualmente cuando tenía poco más de 20 años en una discoteca de Melbourne, Australia.

En Instagram Stories, la intérprete escribió el mensaje: "los amo", acompañado de la canción By the Grace of God, de su álbum Prism de 2013.

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Aunque la letra de la canción está inspirada en una ruptura, incluye frases como: "Me recuperé" y "Ahora tengo que superarlo / Deja que el universo ponga a prueba tu ingenio / Sí, la verdad te hará libre".

El mensaje fue publicado después de que Rose, de 40 años, denunciara en Threads que Perry presuntamente la había agredió sexualmente en una discoteca.

Katy Perry
Mensaje de Katy Perry a sus fans.

Mensaje de Katy Perry a sus fans.

Acusaciones

Según relató, ella estaba descansando sobre el regazo de su mejor amiga, cuando de repente Perry la abordó: "Se agachó, se bajó la ropa interior y me restregó su asquerosa vagina en la cara hasta que abrí los ojos de golpe y vomité a chorros sobre ella", explicó la actriz.

"Después vomité sobre ella, conté la historia públicamente, pero la cambié a una 'graciosa anécdota de borracha' porque no sabía cómo manejarlo de otra manera", agregó.

En un comunicado enviado a la revista Variety, el representante de Perry rechazó las acusaciones y aseguró que Rose: "tiene un historial bien documentado de hacer graves acusaciones públicas en las redes sociales contra varias personas, acusaciones que han sido negadas repetidamente por los implicados".

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