miércoles 25  de  marzo 2026
CONTROVERSIA

Bad Bunny exige pago de honorario legales tras ganar demanda

Bad Bunny y otros codemandados como Rimas Entertainment y The Orchard, exigen a emPawa que se haga cargo de los 465.612 dólares en honorarios legales que acumularon

El rapero, cantante y compositor puertorriqueño Bad Bunny recibe el premio a la Mejor Canción Urbana por LA MuDANZA durante la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 13 de noviembre de 2025.&nbsp;

El rapero, cantante y compositor puertorriqueño Bad Bunny recibe el premio a la Mejor Canción Urbana por "LA MuDANZA" durante la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 13 de noviembre de 2025. 

AFP/Valerie Macon
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Bad Bunny ha salido ileso de la demanda que la compañía musical emPawa Africa, junto al compositor nigeriano Dera, ejecutó en su contra por presuntamente usar un sample (partes) de su canción de 2019 Empty My Pocket en el tema Enséñame a Bailar, pieza que forma parte del disco Un Verano Sin Ti.

El equipo legal de Benito Antonio Martínez Ocasio sostuvo que el uso de dicho sample fue autorizado por el productor Lakizo, titular de derechos de Empty My Pocket.

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Exigencia

El caso fue desestimado por un juez por falta de prosecución, luego de que a finales de 2025 los abogados de emPawa se retiraron de la demanda por “diferencias irreconciliables”.

Ante esto, Bad Bunny y otros codemandados como Rimas Entertainment y The Orchard, exigen a emPawa que se haga cargo de los 465.612 dólares en honorarios legales que acumularon.

“Este caso no tenía fundamento desde el principio y nunca debió haber sido presentado. En cambio, emPawa lo presentó y litigó agresivamente, aparentemente esperando que la riqueza, prominencia y deseo de Bad Bunny de evitar honorarios legales y mala publicidad permitirían a emPawa obtener un acuerdo multimillonario inmerecido", reza la solicitud de honorarios legales presentada el lunes 23 de marzo.

Además, los abogados de Bad Bunny aseveran que emPawa prolongó el caso, pese a saber que el sample estaba correctamente licenciado.

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