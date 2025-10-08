Florinda Meza halaga actuación de Bad Bunny en sketch de "El Chavo del 8"

MIAMI.- Florinda Meza no se quedó callada tras el sketch en el que Saturday Night Live rindió tributo a la serie de Roberto Gómez Bolaños , El Chavo del 8. La actriz compartió en Instagram su emoción y celebró la participación del astro puertorriqueño Bad Bunny como Quico.

La mujer que dio vida a Doña Florinda agradeció al programa de comedia norteamericano por abrir un espacio para representar a la serie mexicana.

"Me preguntan mi opinión sobre el sketch del Chavo del Ocho en el programa Saturday Night Live. Por supuesto, me encanta que le hagan homenaje al legado de Roberto. Me gustaron todos, pero la interpretación de Bad Bunny fue magistral. Hay mucho cariño ahí y se nota", inició Meza.

La actriz destacó que el legado de su difunto esposo ha trascendido las barreras, logrando servir de inspiración a otros famosos programas.

"Esa es la magia del programa, que fue doblado en muchos idiomas, hasta en japonés y mandarín. Incluso Matt Groening, creador de Los Simpsons, incluyó en su famosa serie animada un personaje inspirado en el Chapulín Colorado".

Agradecimiento

En tono jocoso, la intérprete de 76 años también se refirió a la participación del actor John Hamm como el Profesor Jirafales, maestro de los niños de la vecindad y el enamorado de su personaje.

"Otra cosa que me encantó de este sketch fue ver de nuevo al Profesor Jirafales y estar a punto de presenciar ese ansiado beso... ¡Ay! Sólo fue un sueño, porque Bad Bunny lo detuvo a tiempo. Seguimos con esa ilusión por siempre", escribió.

En este sentido, Meza manifestó su gratitud a la producción del programa y al cantante boricua por incluir en la nueva temporada un espacio para honrar la obra de Bolaños. "Yo le agradezco este homenaje a Saturday Night Live, pero sobre todo, a Benito Antonio Martínez Ocasio 'Bad Bunny'".

La actriz también aprovechó la oportunidad para hablar sobre los riesgos de la Inteligencia Artificial, aseverando que si bien es una herramienta poderosa y que puede ser positiva en algunos contextos, igualmente se presta para suplantar la identidad de cualquiera.

"El llamado de atención hace referencia a que previo a su publicación, ella no se había manifestado en X. "No he publicado nada en mi cuenta de X desde el 4 de junio de este año. NADA. Cualquier post que se me adjudique en esta plataforma sobre este homenaje de Bad Bunny, es falso", sentenció.

Tributo

El sábado 4 de octubre, el show cerró la noche de comedia con una adaptación de un capítulo de la popular serie de la década de los setenta. En el sketch Benito encarnó al emblemático Quico, el hijo de Doña Florinda y uno de los personajes más queridos de la producción.

El segmento siguió la esencia del programa original, recordando a personajes como El Chavo, interpretado por Marcello Hernández; La Chilindrina, por Sarah Sherman; Don Ramón, por Andrew Dismuke; Doña Florinda, por Chloe Fineman; el Señor Barriga, en este caso llamado Mr. Stomach, interpretado por Kenan Thompson; y Jon Hamm, quien sorprendió como el Profesor Jirafales.

Para muchos, el sketch fue tributo a la obra de Gómez Bolaños, la cual sirve de referencia para algunos momentos de la vida diaria y perdura en la cultura latina.