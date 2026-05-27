miércoles 27  de  mayo 2026
CINE

Bad Bunny se suma a "Toy Stroy 5" dando voz a nuevo personaje

El personaje de Bad Bunny fue presentado a través de las redes sociales de Pixar y Disney Studios

El rapero, cantante y compositor puertorriqueño Bad Bunny recibe el premio a la Mejor Canción Urbana por LA MuDANZA durante la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 13 de noviembre de 2025.&nbsp;

El rapero, cantante y compositor puertorriqueño Bad Bunny recibe el premio a la Mejor Canción Urbana por "LA MuDANZA" durante la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 13 de noviembre de 2025. 

AFP/Valerie Macon
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Con la cuenta regresiva para el estreno de Toy Story 5, Disney y Pixar poco a poco revelan más detalles sobre el esperado filme que reúne a toda una generación. Y, entre las sorpresas que la película tiene preparada se encuentra Bad Bunny, quien prestó la voz para uno de los nuevos personajes.

Se trata de Pizza con Lentes de Sol, un divertido slice de pizza que es descrito por la franquicia como: “despreocupadamente genial y misteriosa”. El nuevo integrante de la cinta forma parte de una comunidad de juguetes olvidados.

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El personaje fue presentado a través de las redes sociales de Pixar y Disney Studios. En el breve video aparece el slice de pepperoni saltando y riendo, sin dar mayor vistazo a cómo será el doblaje del astro boricua.

Otra novedad que se informó es que el actor Alan Cumming dará vida a una versión malvada de Tiro al Blanco, el caballo de Woody.

Estreno

Toy Story 5 se estrena en Estados Unidos el 19 de junio de 2026 y reunirá a los personajes más queridos de la franquicia: Woody, Buzz Lightyear, Jessie, entre otros. La quinta entrega llega siete años después del estreno de Toy Story 4.

En esta nueva aventura, los juguetes hacen frente al avance de la tecnología y cómo impacta en las nuevas generaciones de niños.

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