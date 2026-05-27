Yaz González premiada por fashion film

MIAMI.- La diseñadora Yas González se alzó con el premio Best Brand Narrative, que otorga los Virtual Fashion Week, en el marco del Miami Fashion Week 2026. Fue el filme Una Habana libre, en seda y luz, lo que le valió el reconocimiento.

Se trata de una obra que desafió los estándares de la premiación, según reseñaron los organizadores.

“En los Virtual Fashion Awards, el modelo estándar es conocido: el diseñador entrega su narrativa de marca y un equipo de producción profesional se encarga de la ejecución técnica y audiovisual. Es la norma. Yas González ignoró la norma por completo”, reza el comunicado.

"Este proyecto es uno de los sueños más grandes de mi vida. A diferencia de mi abuela y mi madre — quienes nunca tuvieron la oportunidad de vivir este sueño en libertad — yo espero algún día tener mi atelier en Cuba, mi hogar, y vivir junto a mi familia en un país seguro y libre para todos los cubanos”, expresó Yas González, fundadora y directora creativa de House of Yas.

Se trata de un material audiovisual que cuenta con elementos de la Inteligencia Artificial y las habilidades del cineasta Asiel Babastro.

“Desde la concepción del concepto hasta los últimos ajustes de postproducción, cada decisión creativa y técnica de su fashion film virtual emanó de una sola fuente: su propio criterio artístico. Ella desarrolló la narrativa. Ella patroneó las prendas. Ella dirigió. Ella editó. Ella entregó la postproducción terminada. La única contribución externa: la música, compuesta con inteligencia artificial por el artista Asiel Babastro, en estricto cumplimiento de las reglas de la competencia.

Y para la dimensión audiovisual, contó con el conocimiento en IA de Neiver Álvarez, fundador de Boostify Music, quien fortaleció el lenguaje cinematográfico de la obra sin comprometer la autoría singular de González”, detallan.

Asimismo, el jurado consideró que la propuesta logró trasladar, de manera magistral, la moda al mundo cinematográfico.

“Ese nivel de autoría integral es, por cualquier medida, excepcional en una competencia de moda. Es el tipo de autoría que se asocia más con los grandes autores del cine independiente que con diseñadoras que también construyen colecciones, dirigen una fundación y crían a una familia”, expone el comunicado.

“El galardón Best Brand Narrative premia algo más difícil de cuantificar que el diseño: la capacidad de construir un universo de significado alrededor de una marca — de articular, con precisión y emoción, quién es, qué defiende y por qué existe. Para House of Yas, ese universo está tejido de identidad cubana, amor maternal, fe inquebrantable y la sabiduría particular del inmigrante que sabe lo que cuesta construir algo duradero casi desde la nada. Yas González ha tenido la disciplina y el coraje de convertir esa vida en la arquitectura de una marca”, continúa.

Sobre el filme

Una Habana libre, en seda y luz, no es una presentación de pasarela convencional. Ambientada en el lenguaje visual de una Habana liberada — su arquitectura dorada, su luz cálida, su silencioso anhelo — la obra fusiona alta costura, narrativa cinematográfica e inteligencia artificial para imaginar una Cuba que todavía no existe.

"Es una interpretación artística de la libertad, la cultura, la esperanza y la resiliencia del pueblo cubano frente a la crisis humanitaria que atraviesa la isla hoy”, describe González.

Cada prenda se convierte en símbolo. Cada escena, en declaración de fe. El filme honra a quienes no pudieron vivir ese sueño en libertad — entre ellos, la abuela de González y su madre, quien falleció hace tres años y cuya memoria permanece como el centro espiritual de toda su vida creativa, y a todos los cubanos en el exilio que aún esperan ver la luz.

Durante la noche del 21 de mayo, en la primera edición de los Virtual Fashion Awards, la diseñadora aprovechó para lanzar P-Yas™, la nueva línea de su casa de moda.

"La moda, en su forma más honesta, no se trata de lo que vestimos. Se trata de lo que cargamos”, dice González.

Concebida en base a un concepto que González desarrolló en 2015, la propuesta ofrece versatilidad en el vestuario femenino.

“Una prenda de lujo diseñada para acompañar a la mujer durante el arco completo de su día, del dormitorio a la sala de juntas requiriendo nada más que un cambio de accesorios para transitar de un contexto al siguiente”, detalla la nota de prensa.

“González la llama la prenda all-day transitional de lujo. El concepto llegó no de un informe de tendencias, sino de la experiencia vivida: la realidad cotidiana de ser empresaria, madre, esposa, hija y profesional dentro de las mismas 24 horas. P-Yas™ disuelve las fronteras tradicionales entre el loungewear, el workwear y la alta costura. Su originalidad ha sido reconocida al punto de que su terminología está destinada a incorporarse en textos universitarios de moda como nueva categoría del vocabulario de la industria”, agrega.

Más sobre Yas González

Formada en la Miami University of Art and Design y en Parsons / The New School, su trabajo fusiona alta costura con herencia cultural cubanoamericana, innovación tecnológica y espiritualidad. Sus diseños han vestido a Pitbull, Jennifer López, Ricky Martin, La India y Lady Gaga, y han sido presentados en publicaciones y eventos de talla global. Es miembro del consejo directivo del Fashion Group International South Florida y fundadora de The Yas González Foundation.