Bad Bunny y Gabriela Berlingeri son vistos en Alemania

MIAMI.- Bad Bunny y Gabriela Berlingeri una vez más acaparan los titulares, luego de ser vistos juntos paseando por Düsseldorf, Alemania. Las imágenes han sido tomadas por internautas como una prueba de que ambos mantienen una discreta relación.

La pareja fue sorprendida por los paparazzis el 17 de junio, en la víspera de los conciertos que Benito ofrecería como parte de la gira Debí Tirar Más Fotos World Tour.

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"Pese al fuerte operativo de seguridad que llevaban consigo, la parejita pudo ser fotografiada, mostrándose junta, pero manteniendo los gestos de cariño en privado; es decir no iban tomados de la mano, ni muchos menos hubo besos o miradas cómplices", reseña ¡HOLA!.

Tanto el Conejo Malo como Gabriela lucían atuendos cómodos: él llevaba unos jeans con una t-shirt blanca y una chaqueta con capucha y una gorra. Por su parte, Gabriela vestía unos shorts blancos con una chaqueta oversize negra y sandalias.

Aunque la pareja trató de esquivar las fotografías y lograron escapar del acoso, la prensa logró capturar el momento.