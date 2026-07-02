Chanel adquiere la casa de camisas a medida Charvet

PARÍS.- La casa de moda Chanel anunció este jueves la adquisición de la histórica firma de camisas a medida Charvet, creada en 1838 y considerada una de las facturas más exclusivas y prestigiosas del mundo para este tipo de prendas.

La operación, por un monto no divulgado, se cerró "para asegurar la preservación a largo plazo de su singular saber hacer", anunció Chanel en sus redes sociales, y servirá para continuar "el diálogo creativo" entre las dos firmas.

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Charvet, que es una referencia internacional y a menudo se describe en el sector como la mejor camisería del mundo, facturaba en 2024 y en 2023 unos 9 millones de euros al año, según los medios locales.

Más que por sus beneficios (unos 2,2 millones de euros en 2024, de acuerdo con esas fuentes), la empresa era muy codiciada en el sector del lujo por su exclusividad y prestigio, pero hasta la fecha sus dueños se habían resistido a ceder el control.

Historia

Fue fundada por Christophe Charvet, hijo del comisario del vestuario de Napoleón, y desde 1960 pertenecía al holding de la familia Colban.

Con una única sede oficial que se había vuelto emblemática en el número 28 de la Plaza Vendôme de París, ha tenido clientes célebres como Eduardo VII del Reino Unido, Charles de Gaulle, John F. Kennedy, Marcel Proust, Winston Churchill, Yves Saint Laurent o Sofia Coppola.

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Charvet, no obstante, también destaca por mantener la discreción sobre sus prestigiosos compradores y por no utilizar logotipos ostentosos en las prendas.

Además de camisas, la casa parisina también diseña, fabrica y vende corbatas, blusas, pijamas y trajes a medida.

FUENTE: EFE