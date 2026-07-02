Jennifer Aniston comparte fotos con su novio Jim Curtis tras un año de relación

Jennifer Aniston asiste al estreno de la cuarta temporada de "The Morning Show" en el Museo de Arte Moderno (MOMA) el 9 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI.- Jennifer Aniston compartió una serie de fotos con su novio Jim Curtis en Instagram para celebrar el verano. En la primera foto, la actriz de Friends posa para una selfie en el auto con Curtis mientras se la ve sonriendo junto a la puerta abierta del auto.

"¡El verano entrante! ", se lee en la publicación.

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La pareja también pasó tiempo al aire libre con Naomi Watts, Billy Crudup, Amanda Anka y Jason Bateman. En otra foto, se puede ver a Curtis conversando con el perro de Aniston, Clyde, después de hacer ejercicio en casa.

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Un año de relación

Según informó previamente la revista People, Aniston y Curtis, que es hipnoterapeuta, mantienen una relación sentimental desde julio de 2025. En mayo, Curtis compartió un carrusel de fotos con Aniston y el medio confirmó que la pareja había celebrado su primer aniversario.

En una entrevista de enero en el programa Today, Curtis compartió su visión de cómo las cosas se volvieron románticas con Aniston.

"Nos acaban de presentar unos amigos. Eso es todo. Descubrimos que teníamos amigos en común y empezamos a charlar", explicó.