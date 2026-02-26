jueves 26  de  febrero 2026
Bill Gates confiesa romance extramatrimonial y pide disculpas por vínculos con Epstein

Gates admitió esta semana haber tenido dos romances con mujeres rusas mientras todavía estaba casado y se disculpó con el personal de su fundación

En esta foto de archivo tomada el 11 de julio de 2015, el multimillonario Bill Gates, presidente y fundador de Microsoft Corp., y su esposa Melinda asisten a la conferencia Allen & Company Sun Valley en Sun Valley, Idaho.

AFP/Scott Olson
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Bill Gates admitió esta semana haber tenido dos romances con mujeres rusas durante su matrimonio con Melinda French Gates. Adicionalmente, el cofundador de Microsoft se disculpó con el personal de su organización benéfica por sus vínculos pasados con el delincuente sexual y financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein, aunque sostuvo que no participó en nada ilícito.

"No hice nada ilícito. No vi nada ilícito", declaró el multimillonario filántropo en una reunión pública para la Fundación Gates, según una grabación revisada por The Wall Street Journal.

"En la reunión pública, Bill habló con franqueza, abordó varias preguntas en detalle y asumió la responsabilidad de sus acciones", afirmó un portavoz a la revista People.

Correos electrónicos

El escrutinio público sobre la relación de Gates con Epstein —quien falleció bajo custodia federal en 2019 tras ser acusado de trata de personas— se ha renovado debido a una serie de documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Estos documentos revelan borradores de correos electrónicos de hace años escritos por el propio Epstein, en los que acusaba a Gates de contraer una infección de transmisión sexual de "chicas rusas" y de pedirle ayuda para ocultárselo a su entonces esposa.

Un portavoz de Gates había calificado previamente esas afirmaciones de Epstein de "absurdas y completamente falsas".

Sin embargo, él mismo reconoció que había tenido romances con una jugadora de bridge rusa y con una física nuclear rusa. También aseguró a su personal que nunca pasó tiempo con las víctimas de Epstein.

"Pido disculpas a otras personas que se vean involucradas en esto debido al error que cometí", declaró.

