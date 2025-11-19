Billy Bob Thornton revela por qué se divorció de Angelina Jolie

La actriz estadounidense Angelina Jolie llega al muelle Excelsior durante el 81º Festival Internacional de Cine de Venecia en el Lido de Venecia, el 29 de agosto de 2024.

MIAMI.- En una entrevista con Rolling Stone, Billy Bob Thornton habló recientemente sobre sus seis matrimonios. Durante la conversación, se abordó el tema de su relación más conocida, la que mantuvo con la actriz Angelina Jolie a principios de la década de los 2000.

Thornton estuvo casado con Jolie, su quinta esposa, de 2000 a 2003. Comentó a la revista que su tiempo casados fue maravilloso.

"Fue una de las mejores épocas de mi vida. Ella y yo seguimos siendo muy, muy buenos amigos. Y esa fue la ruptura que terminó siendo muy civilizada. Simplemente nos separamos porque nuestros estilos de vida eran muy diferentes", explicó.

Thornton añadió que la fascinación del público por su relación era bastante peculiar en aquel entonces.

"Cuando nos conocimos, yo era el más famoso. Y luego, cuando empezamos a salir, por alguna razón, la gente y los medios se interesaron mucho en las parejas de famosos; parecía ser algo muy popular. Así que fue raro. No podíamos ir a ningún lado. Quiero decir, sí que lo hicimos, y claro, hubo ocasiones en las que dijimos cosas que se convirtieron en titulares o algo así", recordó el actor.

Thornton lleva más de 20 años con su sexta esposa, Connie Angland. Contrajeron matrimonio en 2014 y tienen una hija, Bella, de 21 años. También es padre de otros tres hijos.

Viales de sangre

Durante la entrevista, el actor abordó uno de los momentos más recordados de su matrimonio y de la cultura popular: la infame afirmación de que él y Jolie llevaban frascos con la sangre del otro.

"Cada uno tenía un pequeño relicario, literalmente con una gota de sangre. Era una idea romántica y nada más", explicó.

En 2014, durante una charla en la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Loyola Marymount, dio más detalles al respecto.

“Un día, Angie llegó a casa con un kit que había comprado. ¿Saben esos relicarios transparentes donde se pone una foto de la abuela o algo así y se llevan colgados del cuello? Pues eso era (...) Pensó que sería interesante y romántico si nos cortábamos los dedos con una pequeña cuchilla, untáramos un poco de sangre en estos relicarios y los lleváramos colgados del cuello, como si fueran mechones de pelo de bebé”.

La pareja se casó en secreto un año después, en 2000, en Las Vegas, poco después de que Thornton rompiera abruptamente su compromiso con Laura Dern. En 2002, anunciaron la adopción de su hijo Maddox, de Camboya, que posteriormente fue adoptado en solitario por Jolie. El matrimonio duró dos años y se divorció en 2003.