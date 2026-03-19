jueves 19  de  marzo 2026
MÚSICA

Eladio Carrión lanza el sencillo "De Chamaquito"

Este lanzamiento funciona como un gesto especial hacia sus seguidores, marcando el aniversario de un disco que lo consolidó como figura del género

El artista urbano Eladio Carrión.&nbsp;

El artista urbano Eladio Carrión. 

Cortesía/Rimas
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Eladio Carrión vuelve a conectar con su audiencia con el lanzamiento del sencillo De Chamaquito, un nuevo tema que llega como parte de la celebración del tercer aniversario de su álbum 3MEN2 KBRN, uno de los proyectos más determinantes de su trayectoria.

En De Chamaquito, Eladio regresa a su esencia con un freestyle crudo grabado durante su paso por España. Sobre una instrumental minimalista, el artista reflexiona sobre sus inicios, el hambre de cuando era joven y las decisiones que marcaron su camino. Con barras directas y un tono honesto, repasa el sacrificio, la disciplina y la mentalidad que lo llevaron de soñar “de chamaquito” a convertirse en una de las voces más respetadas del rap latino.

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Producción

Este lanzamiento funciona como un gesto especial hacia sus seguidores, marcando el aniversario de un disco que consolidó a Eladio como una figura clave dentro del género. 3MEN2 KBRN fue el álbum que le otorgó su primer Latin Grammy, gracias a la colaboración con Bad Bunny en Coco Chanel, uno de los temas más destacados del proyecto. El artista decidió hacer esta celebración aún más especial con el lanzamiento de un vinilo coleccionable de edición limitada.

El nuevo material ya se encuentra disponible, en medio de una serie de sorpresas que el artista ha venido liberando progresivamente para su comunidad de fans.

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El álbum está compuesto por 18 temas y reúne colaboraciones con algunas de las figuras más relevantes de la escena global, incluyendo 50 Cent, Bad Bunny, Future, Lil Tjay, Lil Wayne, Luar La L, Myke Towers, Ñengo Flow, Rich The Kid y Quavo, consolidando un puente entre el hip-hop estadounidense y la música urbana latina.

Con De Chamaquito, Eladio no solo celebra un aniversario, sino que revisita el punto de partida de su historia, conectando con la mentalidad que lo llevó a construir el presente que hoy lo posiciona como una de las figuras más sólidas del género.

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