domingo 5  de  abril 2026
CELEBRIDADES

Blake Lively se pronuncia tras fallo en demanda contra Justin Baldoni

Lively pidió a sus seguidores a no dejarse llevar por el ruido mediático ni por la "telenovela digital" que sus oponentes han buscado crear en torno al caso

La actriz estadounidense Blake Lively en la Gala de Arte y Cine del LACMA en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) en Los Ángeles

La actriz estadounidense Blake Lively en la Gala de Arte y Cine del LACMA en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) en Los Ángeles

AFP/Etienne Laurent
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Luego de que el juez Lewis J. Liman desestimara 10 de las 13 demandas que Blake Lively había presentado a finales de 2024, incluyendo los señalamientos de acoso sexual, difamación y conspiración, contra el actor y director Justin Baldoni, la protagonista de It Ends with Us se ha pronunciado a través de un comunicado.

Aunque para algunos la acción del juez parece un revés importante en la lucha de Lively, la actriz manifestó su agradecimiento porque la causa continúa. El juicio de Lively contra Wayfarer Studios y otros está programado para el 18 de mayo en Nueva York.

Lee además
La actriz estadounidense Blake Lively en la Gala de Arte y Cine del LACMA en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) en Los Ángeles
POLÉMICA

Juez desestima 10 de 13 alegatos de la demanda de Blake Lively contra Justin Baldoni
En esta foto de archivo tomada el 9 de febrero de 2020, Kanye West asiste a la Fiesta de los Óscar de Vanity Fair luego de la 92 entrega anual en el Centro de Artes Escénicas Wallis Annenberg en Beverly Hills.
MÚSICA

Pepsi y Diageo retiran patrocinio a conciertos de Kanye West

"Nunca dejaré de hacer mi parte en la lucha para exponer los sistemas y las personas que buscan dañar, avergonzar, silenciar y tomar represalias contra las víctimas", escribió la actriz y productora de 38 años en un comunicado publicado en sus historias de Instagram el viernes 3 de abril.

Asimismo, aseveró que entiende que la oportunidad que tiene es un privilegio.

"Sé que es un privilegio poder alzar la voz. No lo desaprovecharé", agregando que lo hará por ella y por todas aquellas personas que han sido víctimas de diversos sistemas de opresión.

Juicio

“Agradezco el fallo del Tribunal, que permite que el meollo de mi caso se presente ante un jurado el próximo mes, y la oportunidad de contar finalmente mi historia completa en el juicio, por mi propio bien, pero también por aquellos que no tienen la misma oportunidad... muchos de los cuales he conocido y amado profundamente en mi vida, y los incontables que nunca conoceré”, agrega en la declaración.

“Lo último que quería en mi vida era una demanda, pero la presenté debido a las represalias generalizadas que sufrí, y sigo sufriendo, por pedir, tanto en privado como en el ámbito profesional, un entorno laboral seguro para mí y para los demás. Espero que la decisión del tribunal demuestre a otros que, por muy doloroso que sea, se puede alzar la voz”, continuó la actriz de Gossip Girl .

En este sentido, Lively pidió a los seguidores a no dejarse llevar por el ruido mediático ni por la "telenovela digital" que sus oponentes han buscado crear en torno al caso.

"El dolor físico que provoca la violencia digital es muy real. Es abuso. Y está por todas partes... mis declaraciones no serán la primera ni la última vez que vean ejemplos de los peligros extremos de la represalia y la guerra digital".

"No podría alzar la voz si no fuera por las incontables personas que me precedieron, y por las multitudes que aún nos rodean, creando leyes, impulsando el cambio social, generando conversaciones, movilizándose, trabajando en privado y en público, arriesgándolo todo y, a veces, perdiéndolo por la seguridad de los demás en todos los ámbitos. Algunos son conocidos, la mayoría no. Gracias a todos. Su apoyo me da fuerzas para seguir adelante", concluyó.

Temas
Te puede interesar

Honran a David Capiello con el título "Tenor Filantrópico Internacional"

Artefactus Cultural Project presenta la obra "No me beses en el cuello"

Willy Chirino: 79 años de ritmo, historia y el sello inconfundible

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
CONFLICTO ORIENTE MEDIO

Trump dice que piloto de EEUU fue rescatado en Irán "gravemente herido"; promete desatar "el infierno"

El presidente Donald J. Trump, habla sobre la guerra con Irán desde el Salón Cross de la Casa Blanca el 1 de abril de 2026, en Washington, DC, el 01 de abril de 2026.  
EEUU

Donald Trump está bien de salud, afirma la Casa Blanca ante especulaciones

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
ADVERTENCIA DIRECTA

Trump lanza ultimátum a Irán y advierte posibles ataques si no reabre Ormuz

La Casa Blanca. 
SUCESOS

El Servicio Secreto investiga un tiroteo cerca de la Casa Blanca

El actor venezolano Fernando Carrillo. 
VENEZUELA

Expareja de Delcy Rodríguez pide liberación del depuesto dictador Nicolás Maduro

Te puede interesar

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
ADVERTENCIA DIRECTA

Trump lanza ultimátum a Irán y advierte posibles ataques si no reabre Ormuz

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
El padre José Espino (segundo de der. a izq.) se reúne con la comunidad.
ALTRUISMO

Rector de la Ermita de la Caridad lidera misión humanitaria en Cuba

Reykjavik, Islandia.
VIAJES

Reykjavík, capital de Islandia con simplicidad escandinava y energía creativa

La Casa Blanca. 
SUCESOS

El Servicio Secreto investiga un tiroteo cerca de la Casa Blanca

El presidente Donald J. Trump, habla sobre la guerra con Irán desde el Salón Cross de la Casa Blanca el 1 de abril de 2026, en Washington, DC, el 01 de abril de 2026.  
EEUU

Donald Trump está bien de salud, afirma la Casa Blanca ante especulaciones