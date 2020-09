Los exesposos se reencontraron, a través de una videollamada.

La reunión en la que coincidieron Brad Pitt y Jennifer Aniston fue organizada por Sean Penn en el marco de la lectura del guión de la película Fast Times en Ridgemont High.

Uno de los momentos preferidos de los incondicionales de la pareja que marcó una época en Hollywood fue cuando en medio de la lectura del guión, el personaje de Jennifer Aniston se refiere al de Brad como un hombre sexy.

“Hola Brad, sabes que siempre pensé que eras muy lindo… creo que eres tan sexy", dijo la estrella de Friends, mientras Morgan Freeman, Shia LaBeouf, Matthew McConaughey, Jimmy Kimmel, Julia Roberts, John Legend, Ray Liotta y el propio Sean Penn, quienes también estaban conectados, reían.

La cara de Brad Pitt era un poema.

Es la primera vez que Brad Pitt y Jennifer Aniston se ven juntos públicamente desde que se saludaron en los premios Screen Actors Guild Awards en enero pasado.

La última vez que Jennifer Aniston y Brad Pitt compartieron pantalla fue en 2001 el episodio The One With The Rumor de la octava temporada de Friends.

Sean Penn es ahora el promotor de este evento especial titulado Feelin’ A-Live con el objetivo de recaudar fondos para organizaciones sin ánimo de lucro.

Muchas de estas luchan por mejorar el sistema judicial de EEUU y por ayudar a la población encarcelada, especialmente afectada por la propagación de la COVID-19.