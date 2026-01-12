lunes 12  de  enero 2026
Brasil celebra Globo de Oro a Mejor Película en lengua no inglesa por "El agente secreto"

El filme cuenta la historia de un profesor universitario que intenta escapar de asesinos a sueldo ligados a las fuerzas armadas

El actor brasileño Wagner Moura posa en la sala de prensa con el premio al Mejor Actor en una Película Dramática por El Agente Secreto durante la 83ª edición de los Premios Globo de Oro en el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California, el 11 de enero de 2026.

El actor brasileño Wagner Moura posa en la sala de prensa con el premio al Mejor Actor en una Película Dramática por "El Agente Secreto" durante la 83ª edición de los Premios Globo de Oro en el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California, el 11 de enero de 2026.

AFP / Etienne Laurent

SAO PAULO.- Con su cine en uno de sus mejores momentos, Brasil festeja este lunes los dos Globos de Oro que recibió El agente secreto, una película que vuelve a poner en debate la última dictadura militar en el país.

El agente secreto (2025), dirigida por Kleber Mendonça Filho (Aquarius, Bacurau), ganó el domingo en Los Ángeles los premios a mejor filme de habla no inglesa y mejor actor de drama para Wagner Moura (Tropa de elite, Narcos) en la gala anual organizada por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés).

En 2025, el cine brasileño se había llevado el Óscar a mejor película internacional y el Globo de Oro a mejor actriz en drama de la mano de Aún estoy aquí, de Walter Salles y protagonizada por Fernanda Torres, también centrada en la dictadura (1964-1985).

"¡Solo hubo Noreste en Lalaland!", celebró Torres en Instagram este lunes, en alusión al origen de Mendonça y Moura en el noreste brasileño, donde transcurre El agente secreto.

Moura mostró en Los Ángeles que llevaba como amuleto una estampa de Torres, que el año pasado se convirtió en la primera actriz brasileña en ganar un Globo de Oro.

El agente secreto

El filme cuenta la historia de un profesor universitario que, en 1977, se refugia en la nordestina Recife (ciudad natal de Mendonça) para escapar de asesinos a sueldo ligados a las fuerzas armadas.

El período militar es una cicatriz abierta en Brasil, dijo Moura tras recibir el premio, y señaló que el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) es "una manifestación física de los ecos de la dictadura".

Actualmente, Bolsonaro está preso y condenado a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado en 2022.

Incluso el Comité Olímpico de Brasil felicitó al elenco de la película: "¡Oro para Brasil!", publicó en Instagram, con una foto montada de Wagner Moura abrazado a Ginga, la mascota olímpica brasileña.

"¡Nuestra historia, nuestra cultura, nuestra fuerza! ¡Viva Brasil y su arte!", se sumó en redes sociales la cantante Maria Bethania.

Solo otra película brasileña, Estación central (1998), había ganado el Globo de Oro de habla no inglesa.

Expertos consideran que El agente secreto, también galardonada en el Festival de Cannes, tiene chances de estar entre los nominados al Óscar a mejor filme internacional.

En 2025, el triunfo de Aún estoy aquí en esa categoría de los máximos premios de la industria del cine desató una ola de euforia popular, que incluyó referencias a la película en el famoso carnaval de Río.

Shawn Mendes confirma romance con Bruna Marquezine

Neymar no se mueve del Santos

La Policía Federal de Brasil ordena el "regreso inmediato" del hijo de Bolsonaro desde EEUU

