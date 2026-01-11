Estos son los ganadores de los Golden Globe 2026

El actor Noah Wyle posa con el Globo de Oro que obtuvo por su personaje en la serie dramática The Pitt.

Timothée Chalamet posa con el Goden Globe al mejor actor, por su rol en la película Marty Supreme.

MIAMI.- Estrellas del cine y la televisión se reúnen en la noche del domingo 11 de enero para celebrar la entrega de los Golden Globe 2026, que marcan la recta final de la temporada de premios de Hollywood. La comediante Nikki Glaser conduce la ceremonia, que se transmite desde The Beverly Hills Hilton, en Beverly Hills, California.

A continuación la lista de ganadores en la 83 edición de los Golden Globe, que por primera vez premian al mejor podcast:

Mejor actriz de reparto | Teyana Taylor, por One Battle After Another

Mejor actor de reparto | Stellan Skarsgård, por Sentimental Value

Mejor actor de serie dramática | Noah Wyle, por The Pitt

Mejor actriz de serie musical o de comedia | Jean Smart, por Hacks

Mejor podcast | Good Hang With Amy Poehler (Spotify)

Mejor canción | Golden, de Kpop Demon Hunters

Mejor guion | Paul Thomas Anderson, por One Battle After Another

Mejor actriz, musical o comedia | Rose Byrne, por If I Had Legs I'd Kick You

Mejor actor, musical o comedia | Timothée Chalamet, por Marty Supreme

Mejor actor de miniserie, antología o película para televisión | Stephen Graham, por Adolescence

Mejor actriz de miniserie, antología o película para televisión | Michelle Williams, por Dying For Sex

Mayor logro cinematográfico de taquilla | Sinners

Mejor dirección| Paul Thomas Anderson, por One Battle after the next

Mejor película animada | K-pop Demon Hunters

Mejor película extranjera | O Agente Secreto (El agente secreto) - Brasil

Mejor actriz de reparto de miniserie, antología o película para televisión | Erin Doherty, por Adolescence

Mejor actuación en monólogo de humor | Ricky Gervais (Ricky Gervais: Mortality)

Mejor actriz de serie dramática | Rhea Seehorn, por Pluribus

Mejor serie dramática | The Pitt

Mejor serie limitada | Adolescence

Mejor serie, musical o comedia | The Studio

Mejor actriz, drama | Jessie Buckley, por Hamnet

Mejor actor, drama | Wagner Moura, por O Agente Secreto (El agente secreto)

Mejor película de comedia o musical: One Battle After Another

Mejor película dramática: Hamnet, de Chloé Zhao

Noticia en desarrollo