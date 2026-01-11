Estos son los ganadores de los Golden Globe 2026

MIAMI.- Estrellas del cine y la televisión se reúnen en la noche del domingo 11 de enero para celebrar la entrega de los Golden Globe 2026, que marcan la recta final de la temporada de premios de Hollywood. La comediante Nikki Glaser conduce la ceremonia, que se transmite desde The Beverly Hills Hilton, en Beverly Hills, California.
A continuación la lista de ganadores en la 83 edición de los Golden Globe, que por primera vez premian al mejor podcast:
Mejor actriz de reparto | Teyana Taylor, por One Battle After Another
Mejor actor de reparto | Stellan Skarsgård, por Sentimental Value
Mejor actor de serie dramática | Noah Wyle, por The Pitt
Mejor actriz de serie musical o de comedia | Jean Smart, por Hacks
Mejor podcast | Good Hang With Amy Poehler (Spotify)
Mejor canción | Golden, de Kpop Demon Hunters
Mejor guion | Paul Thomas Anderson, por One Battle After Another
Mejor actriz, musical o comedia | Rose Byrne, por If I Had Legs I'd Kick You
Mejor actor, musical o comedia | Timothée Chalamet, por Marty Supreme
Mejor actor de miniserie, antología o película para televisión | Stephen Graham, por Adolescence
Mejor actriz de miniserie, antología o película para televisión | Michelle Williams, por Dying For Sex
Mayor logro cinematográfico de taquilla | Sinners
Mejor dirección| Paul Thomas Anderson, por One Battle after the next
Mejor película animada | K-pop Demon Hunters
Mejor película extranjera | O Agente Secreto (El agente secreto) - Brasil
Mejor actriz de reparto de miniserie, antología o película para televisión | Erin Doherty, por Adolescence
Mejor actuación en monólogo de humor | Ricky Gervais (Ricky Gervais: Mortality)
Mejor actriz de serie dramática | Rhea Seehorn, por Pluribus
Mejor serie dramática | The Pitt
Mejor serie limitada | Adolescence
Mejor serie, musical o comedia | The Studio
Mejor actriz, drama | Jessie Buckley, por Hamnet
Mejor actor, drama | Wagner Moura, por O Agente Secreto (El agente secreto)
Mejor película de comedia o musical: One Battle After Another
Mejor película dramática: Hamnet, de Chloé Zhao
